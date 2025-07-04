Рашисты пытаются увеличить участок давления вдоль реки Оскол и оккупировать Амбарное и Зарубинку, - DeepState

Российские войска оккупировали село Меловое Харьковской области и многочисленные лесополосы западнее и южнее населенного пункта, пытаясь переправиться через Оскол.

Об этом пишут аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Данные действия призваны поддержать наступление войск противника на западном берегу реки Оскол. Вероятно, что ближайшие дни будет ожидаться удар на Бологовку или/или Отрадное, чтобы увеличить участок натиска вдоль реки Оскол", - отметили они.

У Мелового с одной стороны не произошло масштабного наступления, но с другой есть потерянная территория и россияне на приподнятом настроении пытаются наступать на Амбарное и Зарубинку, пояснил проект.

"В целом не секрет, что основными нашими участками получения резервов являются совсем другие отрезки, поэтому подразделения в данной оперативно-тактической зоне вынуждены из ничего находить новые силы, а враг же медленно, но наращивается", - добавили в DeepState.

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