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Новини Спроби окупантів переправитися через Оскіл Бойові дії на Харківщині
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Рашисти намагаються збільшити ділянку тиску вздовж річки Оскіл та окупувати Амбарне й Зарубинку, - DeepState

Ситуація в районі Мілового на Харківщині

Російські війська окупували село Мілове Харківської області та численні лісосмуги західніше й південніше населеного пункту, намагаючись переправитися через Оскіл. 

Про це пишуть аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Дані дії покликані підтримати наступ військ противника на західному березі річки Оскіл. Ймовірно, що найближчі дні буде очікуватися удар на Бологівку чи/або Одрадне, щоб збільшити ділянку натиску вздовж річки Оскіл", - зазначили вони.

Біля Мілового, з одного боку, не відбулося масштабного наступу, але з іншого є втрачена територія і росіяни на піднесеному настрої намагаються наступати на Амбарне та Зарубинку, пояснив проєкт. 

"У цілому не є секретом, що основними нашими ділянками отримання резервів є зовсім інші відтинки, тому підрозділи в даній оперативно-тактичній зоні змушені з нічого знаходити нові сили, а ворог же повільно, але нарощується", - додали у DeepState.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни окупували Мілове та Строївку на Харківщині, - DeepState. КАРТИ

Автор: 

бойові дії (4223) Харківська область (1229) Куп’янський район (280) Амбарне (1) Мілове (1) Зарубинка (1) DeepState (184) Оскіл річка (36)


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-48.5 км² за день. Це рекорд у цьому році
DeepState: Ворог окупував Мілове, Строївку, а також просунувся біля Тополів, Федорівки та у Піддубному.

Зелений підар і його шобло мародерів доводять, що під керівництвом зрадників не можливо не тільки перемогти, а хоча б втримати ті кордони, що є
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04.07.2025 16:17 Відповісти
 
 