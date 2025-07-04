Рашисти намагаються збільшити ділянку тиску вздовж річки Оскіл та окупувати Амбарне й Зарубинку, - DeepState

Російські війська окупували село Мілове Харківської області та численні лісосмуги західніше й південніше населеного пункту, намагаючись переправитися через Оскіл.

Про це пишуть аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Дані дії покликані підтримати наступ військ противника на західному березі річки Оскіл. Ймовірно, що найближчі дні буде очікуватися удар на Бологівку чи/або Одрадне, щоб збільшити ділянку натиску вздовж річки Оскіл", - зазначили вони.

Біля Мілового, з одного боку, не відбулося масштабного наступу, але з іншого є втрачена територія і росіяни на піднесеному настрої намагаються наступати на Амбарне та Зарубинку, пояснив проєкт.

"У цілому не є секретом, що основними нашими ділянками отримання резервів є зовсім інші відтинки, тому підрозділи в даній оперативно-тактичній зоні змушені з нічого знаходити нові сили, а ворог же повільно, але нарощується", - додали у DeepState.

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