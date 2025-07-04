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Росіяни окупували Мілове та Строївку на Харківщині, - DeepState. КАРТИ
Російські війська змогли окупувати два населених пункти в Харківській області.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог окупував Мілове, Строївку, а також просунувся біля Тополів, Федорівки та у Піддубному", - йдеться в повідомленні.
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