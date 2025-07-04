УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4868 відвідувачів онлайн
Новини Оновлення мапи DeepState
1 474 2

Росіяни окупували Мілове та Строївку на Харківщині, - DeepState. КАРТИ

Російські війська змогли окупувати два населених пункти в Харківській області.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Мілове, Строївку, а також просунувся біля Тополів, Федорівки та у Піддубному", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Війська РФ просунулися у Кам’янському на Запоріжжі, у населених пунктах на Донеччині та Харківщині, - DeepState. КАРТИ

Просування росіян на Донеччині

Автор: 

окупація (6772) Донецька область (8979) Харківська область (1229) Волноваський район (303) Куп’янський район (278) Піддубне (3) Федорівка (1) Мілове (1) Строївка (4) Тополі (5) війна в Україні (5072) DeepState (184)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=dxU39u44ZxM

ракетно-дроновий удар по аеродрому Ліпецька
показати весь коментар
04.07.2025 02:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9fio09_eToE https://www.youtube.com/watch?v=Метеоритный дождь от Мадяра: ВВС Украины выжгли дроно-базы
показати весь коментар
04.07.2025 02:37 Відповісти
 
 