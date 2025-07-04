Россияне оккупировали Меловое и Строевку в Харьковской области, - DeepState
Российские войска смогли оккупировать два населенных пункта в Харьковской области.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг оккупировал Меловое, Строевку, а также продвинулся возле Тополей, Федоровки и в Поддубном", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+7 Володимир Омельянов
показать весь комментарий04.07.2025 07:43 Ответить Ссылка
+2 Наталия Гончар
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+1 Наталия Гончар
показать весь комментарий04.07.2025 02:37 Ответить Ссылка
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ракетно-дроновий удар по аеродрому Ліпецька
Гур це ваша недоробка
то інший менталітет за спалення біблії ніхто і не почухався а за Коран зразу смерть
Дочекався, бляха.