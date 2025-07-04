РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12306 посетителей онлайн
Новости Обновление карты DeepState
5 675 17

Россияне оккупировали Меловое и Строевку в Харьковской области, - DeepState

Российские войска смогли оккупировать два населенных пункта в Харьковской области.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг оккупировал Меловое, Строевку, а также продвинулся возле Тополей, Федоровки и в Поддубном", - говорится в сообщении.

Читайте: Войска РФ продвинулись в Каменском на Запорожье, в населенных пунктах в Донецкой области и Харьковской области, - DeepState. КАРТЫ

Продвижение россиян в Донецкой области

Автор: 

оккупация (10218) Донецкая область (10173) Харьковская область (1214) Волновахский район (303) Купянский район (280) Поддубное (2) Федоровка (2) Меловое (1) Строевка (4) Тополи (5) война в Украине (5058) DeepState (183)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Під командуванням Сирського і Умерова годі сподіватись на щось позитивне ,саме тому було звільнене вище військове керівництво на початку 2024 року.
показать весь комментарий
04.07.2025 07:43 Ответить
+2
https://www.youtube.com/watch?v=dxU39u44ZxM

ракетно-дроновий удар по аеродрому Ліпецька
показать весь комментарий
04.07.2025 02:34 Ответить
+1
https://www.youtube.com/watch?v=9fio09_eToE https://www.youtube.com/watch?v=Метеоритный дождь от Мадяра: ВВС Украины выжгли дроно-базы
показать весь комментарий
04.07.2025 02:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=dxU39u44ZxM

ракетно-дроновий удар по аеродрому Ліпецька
показать весь комментарий
04.07.2025 02:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9fio09_eToE https://www.youtube.com/watch?v=Метеоритный дождь от Мадяра: ВВС Украины выжгли дроно-базы
показать весь комментарий
04.07.2025 02:37 Ответить
Вирус атакует, только ЯО остановит этих чумазоидов, харэ ложиться наших пацанов, пора этих тварей душить химией и радиациой
показать весь комментарий
04.07.2025 05:23 Ответить
Хто ж дозволить створити ЯО в тим паче застосувати. Прикладу Ірану замало? Разом з Іраком Саддама (це про хімічну зброю яку там так і не знайшли)
показать весь комментарий
04.07.2025 06:47 Ответить
Тут на форумі є місцевий відомий диванний "фізик-ядерщик", зараз знов прибіжить і розкаже, що створити ЯЗ дуже просто і ніхто нічого нам за це зробити не зможе.
показать весь комментарий
04.07.2025 08:38 Ответить
Під командуванням Сирського і Умерова годі сподіватись на щось позитивне ,саме тому було звільнене вище військове керівництво на початку 2024 року.
показать весь комментарий
04.07.2025 07:43 Ответить
ЗСУ під командуванням Сирського стримує ворога, який в кілька разів переважає і в кількості особового складу, і в озброєнні та ***********. І стримує успішно. Просування 2 села за 2 тижні при такій величезній перевазі - це ні про що.
показать весь комментарий
04.07.2025 08:44 Ответить
Для цього звільняли вище військове керівництво в 2024 році.
показать весь комментарий
04.07.2025 09:24 Ответить
я дивуюсь чому мусліми яких в раші 60 млн ще не повстали
Гур це ваша недоробка
показать весь комментарий
04.07.2025 09:31 Ответить
Така ж, як відсутність повстання в Україні - недоробка фсб/гру.
показать весь комментарий
04.07.2025 09:35 Ответить
А для чого і проти чого їм повставати? Їм там нормально живеться.
показать весь комментарий
04.07.2025 09:39 Ответить
як так нормально хіба вони живуть по законам шаріату і ще поки столиця не Масквабад
то інший менталітет за спалення біблії ніхто і не почухався а за Коран зразу смерть
показать весь комментарий
04.07.2025 09:55 Ответить
Подивись, як святкується Курбан-байрам у москві. Вже москвичі в гостях у мусульман, а не навпаки. Під азіатами та кавказцями весь кримінал та дрібний і середній бізнес по всій рашці.
показать весь комментарий
04.07.2025 10:00 Ответить
Більш ніж два роки дивився на те вклинення державного кордону України в територію росії на півночі Харківської області, і гадав, коли ж русня почне "рєшать ету проблєму". Ну просто проситься ж відкусити по лінії Мілове - Вовчанськ.
Дочекався, бляха.
показать весь комментарий
04.07.2025 09:33 Ответить
А треба було не чекати, а піти туди і завадити русні. Чи, як завжди, ХТОСЬ повинен і ХТОСЬ винен?
показать весь комментарий
04.07.2025 09:38 Ответить
Лише думки вголос.
показать весь комментарий
04.07.2025 09:39 Ответить
 
 