Армія РФ намагається просунутися на Донеччині та зайти на Дніпропетровщину, - DeepState

Ворог окупував населені пункти Зелений Кут та Новоукраїнка біля адмінмежі Дніпропетровщини та Донеччини. Не полишає спроб просунутися далі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState

Зазначається, що дані села знаходять біля вже всіма обговорюваного Дачного, куди активно пробує лізти ворог, але бійці Сил Оборони намагаються не дати закріпитися в населеному пункті.

"Ситуація в районі Дачного динамічна і напружена. Для недопущення просувань на Дніпропетровщину і зайняття села СОУ залучили додаткові ресурси, але через кількісну перевагу і безперервних штурмів невеликими групами піхоти, противник пролазить крізь оборонні порядки українських бійців, що вже давно не є новиною на багатьох ділянках фронту", - йдеться в повідомленні.

Аналітики проєкту підкреслюють, що для росіян захід на Дніпропетровщину є великою медійною причиною запустити машину пропаганди, що вони вже демонстрували неодноразово, здійснюючи навіть фейкові "прориви". Водночас це також важливо і для України. Спекуляції проривів меж областей вже були в районі Котлярівки та Горіхового, але кожного дня з повним розумінням наслідків і важливості, наші військові стримують ворога, який для цього прориву залучив додаткові резерви.

"Ситуація складна, а обстановка на лінії бойового зіткнення, наявні проблеми та "безкінечна" кількість русні ускладнюють цю ситуацію ще більше. На даному напрямку ми ще побачимо багато подібних обговорень, адже кацапи мають стрімкі просування в районі Ялти, яка також знаходиться на адмінмежі, Зірки, Піддубного, Толстого, Шевченка, Воскресенки та інших населених пунктів", - зазначили у проєкті.

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