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Новини Просування ворога до Дніпропетровщини
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Армія РФ намагається просунутися на Донеччині та зайти на Дніпропетровщину, - DeepState

Війська РФ просунулись на Донеччині

Ворог окупував населені пункти Зелений Кут та Новоукраїнка біля адмінмежі Дніпропетровщини та Донеччини. Не полишає спроб просунутися далі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState

Зазначається, що дані села знаходять біля вже всіма обговорюваного Дачного, куди активно пробує лізти ворог, але бійці Сил Оборони намагаються не дати закріпитися в населеному пункті.

"Ситуація в районі Дачного динамічна і напружена. Для недопущення просувань на Дніпропетровщину і зайняття села СОУ залучили додаткові ресурси, але через кількісну перевагу і безперервних штурмів невеликими групами піхоти, противник пролазить крізь оборонні порядки українських бійців, що вже давно не є новиною на багатьох ділянках фронту", - йдеться в повідомленні.

Аналітики проєкту підкреслюють, що для росіян захід на Дніпропетровщину є великою медійною причиною запустити машину пропаганди, що вони вже демонстрували неодноразово, здійснюючи навіть фейкові "прориви". Водночас це також важливо і для України. Спекуляції проривів меж областей вже були в районі Котлярівки та Горіхового, але кожного дня з повним розумінням наслідків і важливості, наші військові стримують ворога, який для цього прориву залучив додаткові резерви.

"Ситуація складна, а обстановка на лінії бойового зіткнення, наявні проблеми та "безкінечна" кількість русні ускладнюють цю ситуацію ще більше. На даному напрямку ми ще побачимо багато подібних обговорень, адже кацапи мають стрімкі просування в районі Ялти, яка також знаходиться на адмінмежі, Зірки, Піддубного, Толстого, Шевченка, Воскресенки та інших населених пунктів", - зазначили у проєкті.

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Автор: 

Донецька область (8994) бойові дії (4226) Дніпропетровська область (3973) DeepState (186)


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Топ коментарі
+3
Вже декілька разів писали що русня в Дніпропетровщині, а тут тільки намагаються? 🤔
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05.07.2025 13:12 Відповісти
+1
В проєкті стрімкі просування - Генштаб все відбив
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05.07.2025 13:15 Відповісти
+1
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05.07.2025 13:18 Відповісти
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Вже декілька разів писали що русня в Дніпропетровщині, а тут тільки намагаються? 🤔
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05.07.2025 13:12 Відповісти
В проєкті стрімкі просування - Генштаб все відбив
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05.07.2025 13:15 Відповісти
Мертва зона з наших дронів ,то не для Дніпропетровщини?(((
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05.07.2025 13:17 Відповісти
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05.07.2025 13:18 Відповісти
Эта "граница" между областями Украины сейчас так старательно подчёркивается, как будто именно по ней и должна остановиться линия фронта. Или так в Омане договорились?
И Днепропетровская область, и Донецкая с Луганской и прочими + Крым, это Украина.
Кто этого до сих пор на Банковой не понял- сдохнет, причём не факт, что быстро и легко.
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05.07.2025 13:21 Відповісти
Коли ми почуємо нашого чудового хлопця: сили СВО накуй витіснили кацапів з Луганськоі і Донецькоі областей?
Видно, поки що ніколи.
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05.07.2025 13:31 Відповісти
Населення більше в 5 разів, територія в 28, ВПК переважає ВПК всіх країн НАТО разом взятих. В союзниках одна з найпотужніших економік світу. Чудес не буває...
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05.07.2025 13:44 Відповісти
Ви щось поплутали?
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05.07.2025 13:50 Відповісти
"але через кількісну перевагу і безперервних штурмів невеликими групами піхоти, противник пролазить крізь оборонні порядки українських бійців, що вже давно не є новиною на багатьох ділянках фронту"

Так кількісна перевага у кацапів буде завжди. І?
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05.07.2025 13:42 Відповісти
Прийняв країну з Маріуполем, Бердянськом, Скадовськом, Сєвєродонецьком, Лисічанськом, Бахмутом, ..., ..., ... найбільшою атомною станцією в Європі, ростом ВВП+4%, військом, 45млн+ громадян, ракетними програмами, інтеграцією в Євросоюз та НАТО, демократією та свободою слова.
Все просрав, здав, скасував ще й від корита тепер не відтягнеш!
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05.07.2025 13:43 Відповісти
Не сдаются душой пионеры. Пионер: будь готов.
Шелестят летом деревья-готовы.🤣
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05.07.2025 13:54 Відповісти
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05.07.2025 14:01 Відповісти
Ты русский, Юрий Петров? У тебя случайно путинских фотографий нет? Над кроватью..
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05.07.2025 14:05 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
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05.07.2025 14:06 Відповісти
 
 