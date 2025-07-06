РФ осуществила комбинированную атаку на Константиновку: четверо погибших и один раненый, поврежден объект критической инфраструктуры. ФОТОрепортаж
Сегодня, 6 июля 2025 года, российские войска несколько раз атаковали Константиновку в Донецкой области, в результате чего погибли супруги и еще два человека, также есть раненый.
Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Так, в 11:00 оккупанты обстреляли жилую застройку в Константиновке, использовав "ФАБ-250" с модулем УМПК. В результате атаки погибли двое гражданских. Еще один горожанин 63 лет получил минно-взрывную травму и осколочное ранение. Ему оказана квалифицированная медицинская помощь. Отмечается, что люди находились на улице.
Уже через 10 минут враг попал FPV-дроном по гражданскому автомобилю, в котором находились супруги - 39-летняя женщина и 40-летний мужчина получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью.
Сообщается, что среди поврежденных объектов - 15 частных и многоквартирных домов, линии электропередач, автомобиль.
В свою очередь начальник МВА Сергей Горбунов добавил, что около 14:00 по городу Константиновка состоялся вражеский обстрел из ствольной артиллерии, в результате чего поврежден объект критической инфраструктуры.
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