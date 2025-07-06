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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Один человек погиб и трое ранены в результате атаки россиян на Новогригорьевку и Андреевку на Донетчине. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью, 6 июля, войска РФ атаковали поселок Новогригорьевка и село Андреевка в Донецкой области, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в ночь на 6 июля войска РФ направили два БПЛА по поселку Новогригорьевка. Средства поражения попали по жилым домам, где находились гражданские. В результате атаки погиб мужчина 60 лет. У 78-летней пенсионерки диагностирована минно-взрывная травма.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: два человека погибли и пятеро ранены, атакам подверглись три района области. ФОТОрепортаж

Также через некоторое время враг нанес удары по частному сектору села Андреевка. В результате попадания в домовладении загорелся пожар. В своем доме ранены супруги в возрасте 43 и 45 лет. Пострадавшие получили термические ожоги тела, минно-взрывную травму и осколочное ранение. Им оказана квалифицированная медицинская помощь.

Обстрелы Донецкой области 6 июля

Против гражданского населения враг использовал БПЛА "Герань-2".

В населенных пунктах повреждены 4 частных дома, линия электропередач и автомобиль.

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Обстрелы Донецкой области 6 июля
Обстрелы Донецкой области 6 июля
Обстрелы Донецкой области 6 июля

Автор: 

обстрел (28363) Донецкая область (10183)


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06.07.2025 12:21 Ответить
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06.07.2025 12:21 Ответить
⁉️
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06.07.2025 12:23 Ответить
Цікаво, а Трамп викаже співчуття, чи в нього гольф?
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06.07.2025 12:24 Ответить
 
 