Один человек погиб и трое ранены в результате атаки россиян на Новогригорьевку и Андреевку на Донетчине. ФОТОрепортаж
Сегодня ночью, 6 июля, войска РФ атаковали поселок Новогригорьевка и село Андреевка в Донецкой области, в результате чего есть погибший и раненые.
Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в ночь на 6 июля войска РФ направили два БПЛА по поселку Новогригорьевка. Средства поражения попали по жилым домам, где находились гражданские. В результате атаки погиб мужчина 60 лет. У 78-летней пенсионерки диагностирована минно-взрывная травма.
Также через некоторое время враг нанес удары по частному сектору села Андреевка. В результате попадания в домовладении загорелся пожар. В своем доме ранены супруги в возрасте 43 и 45 лет. Пострадавшие получили термические ожоги тела, минно-взрывную травму и осколочное ранение. Им оказана квалифицированная медицинская помощь.
Против гражданского населения враг использовал БПЛА "Герань-2".
В населенных пунктах повреждены 4 частных дома, линия электропередач и автомобиль.
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