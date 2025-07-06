Одна людина загинула і три поранені внаслідок атаки росіян на Новогригорівку та Андріївку на Донеччині. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі, на 6 липня, війська РФ атакували селище Новогригорівка та село Андріївка в Донецькій області, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у ніч на 6 липня війська РФ скерували два БпЛА по селищу Новогригорівка. Засоби ураження поцілили по житлових будинках, де перебували цивільні. Унаслідок атаки загинув чоловік 60 років. У 78-річної пенсіонерки діагностовано мінно-вибухову травму.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: дві людини загинули і п’ять поранені, атак зазнали три райони області. ФОТОрепортаж

Також через деякий час ворог завдав ударів по приватному сектору села Андріївка. В результаті влучання в домоволодінні зайнялась пожежа. У власній оселі поранено подружжя віком 43 та 45 років. Потерпілі зазнали термічних опіків тіла, мінно-вибухову травму та осколкове поранення. Їм надано кваліфіковану медичну допомогу.

Проти цивільного населення ворог використав БпЛА "Герань-2".

У населених пунктах пошкоджено 4 приватні будинки, лінію електропередач та автомобіль.

Дивіться: Рашисти з РСЗВ "Ураган" обстріляли Костянтинівку, поранено жінку. ФОТО





