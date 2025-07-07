Сутки в Донецкой области: под вражеским огнем три района, 7 погибших, много раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 6 июля 2025 года, войска РФ интенсивно обстреливали 3 района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Новом Донбассе Добропольской громады поврежден дом. В Покровской громаде ранен человек, повреждены 5 частных домов и 2 многоэтажки.

Краматорский район

В Святогорске повреждена база отдыха. В Александровке ранены 3 человека, повреждены 2 дома и 3 авто; в Голубовке повреждены 4 дома и авто; в Михайловке повреждены дом и админздание. В Славянске ранены 2 человека, повреждены 4 многоэтажки, 3 частных дома, 4 админздания, 18 автомобилей. В Дружковке 2 человека погибли и 1 ранен, повреждены дом и админздание; в Новогригорьевке 1 человек погиб и 1 ранен, в Райском 1 человек ранен. В Константиновке 4 человека погибли и 1 ранен, повреждены 14 частных домов, 4 многоэтажки, админздание, авто и 5 линий электропередач.

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Бахмутский район

В Северске повреждены 4 дома.













