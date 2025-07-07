Рашисти завдали чотирьох ударів по Краматорську. Є постраждалі
Російські війська завдали чотирьох ударів по Краматорську.
Про це повідомила пресслужба МВА, інформує Цензор.НЕТ.
Під ударом - цивільна інфраструктура.
Тип озброєння встановлюється.
"За попередньою інформацією, є постраждалі", - йдеться в повідомленні.
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