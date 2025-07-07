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Новини Обстріл Краматорська
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Рашисти завдали чотирьох ударів по Краматорську. Є постраждалі

Обстріл Краматорська 7 липня 2025 року. Що відомо

Російські війська завдали чотирьох ударів по Краматорську.

Про це повідомила пресслужба МВА, інформує Цензор.НЕТ.

Під ударом - цивільна інфраструктура.

Тип озброєння встановлюється.

"За попередньою інформацією, є постраждалі", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Краматорськ (720) обстріл (29707) Донецька область (9007) Краматорський район (455)


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