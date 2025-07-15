Рашисти вдарили по Краматорську: є постраждалі
Війська РФ обстріляли Краматорськ Донецької області.
Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Краматорськ зазнав 2 ворожих обстрілів - приватний сектор", - зазначив він.
За попередньою інформацією, є постраждалі.
Наслідки російського удару наразі встановлюються.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ завдали чотирьох ударів по Краматорську. Через ворожу атаку постраждали люди.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль