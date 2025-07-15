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Новини Обстріл Краматорська
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Рашисти вдарили по Краматорську: є постраждалі

Краматорськ після обстрілу

Війська РФ обстріляли Краматорськ Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Краматорськ зазнав 2 ворожих обстрілів - приватний сектор", - зазначив він.

За попередньою інформацією, є постраждалі.

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Наслідки російського удару наразі встановлюються.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ завдали чотирьох ударів по Краматорську. Через ворожу атаку постраждали люди. 

Автор: 

Краматорськ (723) обстріл (29863) Донецька область (9054) Краматорський район (475)


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