Рашисти вдарили по Краматорську: є постраждалі

Війська РФ обстріляли Краматорськ Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Краматорськ зазнав 2 ворожих обстрілів - приватний сектор", - зазначив він.

За попередньою інформацією, є постраждалі.

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Наслідки російського удару наразі встановлюються.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ завдали чотирьох ударів по Краматорську. Через ворожу атаку постраждали люди.