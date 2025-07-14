Четверо військовополонених окупантів втекли від конвою у Краматорську, - Андрющенко. ФОТО
У Краматорську на Донеччині від конвою втекли російські військовополонені. Їх оголошено у розшук.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Центру вивчення окупації, ексрадник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Втекли російські полонені в Краматорську, - військові. Вони не володіють українською мовою і шукають автотранспорт, щоб рухатися далі", - зазначив він, оприлюднивши орієнтування.
В орієнтування повідомляється, що військовополонені РФ втекли 14 липня та "можуть ховатися у приватному секторі на околицях Краматорська, мають намір заволодіти автотранспортом".
Топ коментарі
+8 Дужан Міхал
показати весь коментар14.07.2025 14:56 Відповісти Посилання
+6 Jolli Rabbit
показати весь коментар14.07.2025 14:51 Відповісти Посилання
+6 Randall Flag #387882
показати весь коментар14.07.2025 14:52 Відповісти Посилання
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А ці невтекли!!!! Повчиться в ЗЕскотів правильно охоронять!