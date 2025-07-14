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Новини Фото Втеча російських військовополонених
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Четверо військовополонених окупантів втекли від конвою у Краматорську, - Андрющенко. ФОТО

У Краматорську на Донеччині від конвою втекли російські військовополонені. Їх оголошено у розшук.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Центру вивчення окупації, ексрадник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Втекли російські полонені в Краматорську, - військові. Вони не володіють українською мовою і шукають автотранспорт, щоб рухатися далі", - зазначив він, оприлюднивши орієнтування.

В орієнтування повідомляється, що військовополонені РФ втекли 14 липня та "можуть ховатися у приватному секторі на околицях Краматорська, мають намір заволодіти автотранспортом".

Читайте: Особистий охоронець Путіна причетний до втечі Януковича у 2014 році, - Офіс Генпрокурора

Втекли російські військовополонені у Краматорську
Втекли російські військовополонені у Краматорську

Автор: 

військовополонені (1024) Краматорськ (722) втеча (222) Донецька область (9049) Краматорський район (471)


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Топ коментарі
+8
Думаю, незнання української у Краматорську не викличе підозри ні в кого з місцевих. Як і типові обличчя. Ці втікачі плавно зіллються з місцевими. Нажаль.
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14.07.2025 14:56 Відповісти
+6
Ломброзо був правий.
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14.07.2025 14:51 Відповісти
+6
вагнера повтікали. Чи їм дали втекти?
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14.07.2025 14:52 Відповісти
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Ломброзо був правий.
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14.07.2025 14:51 Відповісти
вагнера повтікали. Чи їм дали втекти?
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14.07.2025 14:52 Відповісти
Ну пристрелять підорасів, бо вони вже порушили правила які повинні виконувати військовополонені.
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14.07.2025 14:52 Відповісти
В полон не брати, а знищити з крайньою упередженістю.
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14.07.2025 14:52 Відповісти
Виродків більше в полон не брати! Свій шанс залишитись живими, вони вже вичерпали!
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14.07.2025 14:56 Відповісти
По писках видно типових лауреатів премії Дарвіна. В кретинів був шанс, але кабзон-мати кличе.
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14.07.2025 14:52 Відповісти
Мєдного тяжко не запримітити
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14.07.2025 14:54 Відповісти
Оскопити і ділов то.
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14.07.2025 14:56 Відповісти
Думаю, незнання української у Краматорську не викличе підозри ні в кого з місцевих. Як і типові обличчя. Ці втікачі плавно зіллються з місцевими. Нажаль.
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14.07.2025 14:56 Відповісти
конвой та командирів - на "нуль", поки не зловлять у три рази більше!
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14.07.2025 14:56 Відповісти
Интересно как удалось убежать, какая охрана была, и они что, без наручников были?
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14.07.2025 14:58 Відповісти
Теж думаю, що лугандонські виродки, їх не здадуть! Як кажуть на болотах, сваїх нє сдайом! Хоча...
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14.07.2025 15:00 Відповісти
Намагалися вплав перетнути кордон з Угорщиною: на Закарпатті затримано чотирьох чоловіків, - ДПСУ. Джерело: https://censor.net/ua/p3563166
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А ці невтекли!!!! Повчиться в ЗЕскотів правильно охоронять!
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14.07.2025 14:59 Відповісти
А трахнути конвой в дупу вони встигли?
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14.07.2025 15:04 Відповісти
Напевно Саша Пікалов конвоював?
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14.07.2025 15:05 Відповісти
Вже зловили ! Мій поїхав їх приймати ...
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14.07.2025 15:05 Відповісти
Потужні конвоїри 👍
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14.07.2025 15:09 Відповісти
вы им водички , оливьешичку , мамкн позвонить , перевязочку делаете , а ВОЛЧАРЫ в лес смотрят !!! сейчас кого то грохнут и на вашей совести новые СМЕРТИ !!! так вам гадам и надо !!! не умеете с ними воевать , не беритесь !!! я б их за сараем ЛОПАТОЙ каждого захххххил !!!(((
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14.07.2025 15:19 Відповісти
Що ж це за конвой,може їх спецом відпустили?Ті підари можуть підти на любий злочин в цілях заволодіння автотранспортом.І куди вони будуть "рухатись далі".
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14.07.2025 15:20 Відповісти
Зразу видно що охороняли рашистів набагато гірше чим українських ухилянтів охороняє ТЦК
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14.07.2025 15:22 Відповісти
 
 