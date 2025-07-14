Четверо військовополонених окупантів втекли від конвою у Краматорську, - Андрющенко. ФОТО

У Краматорську на Донеччині від конвою втекли російські військовополонені. Їх оголошено у розшук.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Центру вивчення окупації, ексрадник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Втекли російські полонені в Краматорську, - військові. Вони не володіють українською мовою і шукають автотранспорт, щоб рухатися далі", - зазначив він, оприлюднивши орієнтування.

В орієнтування повідомляється, що військовополонені РФ втекли 14 липня та "можуть ховатися у приватному секторі на околицях Краматорська, мають намір заволодіти автотранспортом".

Читайте: Особистий охоронець Путіна причетний до втечі Януковича у 2014 році, - Офіс Генпрокурора



