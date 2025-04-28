Особистий охоронець Путіна причетний до втечі Януковича у 2014 році, - Офіс Генпрокурора

Експрезиденту-втікачу Віктору Януковичу допомагав незаконно перетнути кордон у 2014 році особистий охоронець лідера Кремля Володимира Путіна Сергій Морозов.

Про це заявив прокурор у справах Майдану Денис Іванов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На той час співробітник Федеральної служби охорони з особистої охорони Путіна Морозов Сергій Петрович і командувач Південного військового округу Галкін Олександр Вікторович причетні до незаконного перетину державного кордону експрезидентом України Віктором Януковичем", - розповів він.

Іванов заявив, що під час розгляду справи було встановлено маршрути і дати пересування Януковича, а також осіб, які цьому сприяли.

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"Всі ці події відбувалися у супроводі спеціальних служб Російської Федерації та Збройних сил РФ. Була залучена Федеральна служба охорони, військові Південного військового округу, а також Чорноморський флот РФ. Одним із телефонів, яким користувався Янукович під час постійного пересування, відбувалися з’єднання з особистим охоронцем Путіна", - додав прокурор.

Вирішальними прямими доказами у цій справі, сказав він, стали показання частини працівників Управління державної охорони України, які відмовилися на пропозицію Януковича покинути з ним територію України і зрадити військову присягу.

Також визначальними доказами у справі була інформація оператора телекомунікаційного зв’язку щодо фіксування абонентських номерів, якими користувався Янукович та його охорона під час пересування територією України та РФ в зоні дії фіксування базових станцій операторів.

Нагадаємо, 28 квітня 2025 року Янукович отримав другий вирок в українському суді: 15 років позбавлення волі за підбурювання військових УДО до дезертирства.

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