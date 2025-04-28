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Новини Суд над Януковичем
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Особистий охоронець Путіна причетний до втечі Януковича у 2014 році, - Офіс Генпрокурора

Охоронець Путіна допомагав тікати Януковичу

Експрезиденту-втікачу Віктору Януковичу допомагав незаконно перетнути кордон у 2014 році особистий охоронець лідера Кремля Володимира Путіна Сергій Морозов.

Про це заявив прокурор у справах Майдану Денис Іванов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На той час співробітник Федеральної служби охорони з особистої охорони Путіна Морозов Сергій Петрович і командувач Південного військового округу Галкін Олександр Вікторович причетні до незаконного перетину державного кордону експрезидентом України Віктором Януковичем", - розповів він.

Іванов заявив, що під час розгляду справи було встановлено маршрути і дати пересування Януковича, а також осіб, які цьому сприяли.

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"Всі ці події відбувалися у супроводі спеціальних служб Російської Федерації та Збройних сил РФ. Була залучена Федеральна служба охорони, військові Південного військового округу, а також Чорноморський флот РФ. Одним із телефонів, яким користувався Янукович під час постійного пересування, відбувалися з’єднання з особистим охоронцем Путіна", - додав прокурор.

Вирішальними прямими доказами у цій справі, сказав він, стали показання частини працівників Управління державної охорони України, які відмовилися на пропозицію Януковича покинути з ним територію України і зрадити військову присягу.

Також визначальними доказами у справі була інформація оператора телекомунікаційного зв’язку щодо фіксування абонентських номерів, якими користувався Янукович та його охорона під час пересування територією України та РФ в зоні дії фіксування базових станцій операторів.

Нагадаємо, 28 квітня 2025 року Янукович отримав другий вирок в українському суді: 15 років позбавлення волі за підбурювання військових УДО до дезертирства.

Читайте: Янукович перебуває в селищі Барвіха Московської області, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

втеча (220) путін володимир (23841) росія (65254) Янукович Віктор (10779)


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Топ коментарі
+3
Вах, не минуло й 11 років. А скільки таємниць всесвіту відкриють через 100 років наші видатні прокурори, слідчі та судді, які не шкодуючи себе працюють за жебрацьку зарплату до самої пенсії в 35 років. Багато хто навіть будучи інвалідами
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28.04.2025 16:45
+2
а шо там, пристаркувата ботоксна ганна герман?
як вона? як живе? що робить?
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28.04.2025 16:44
+1
ОФІС ПРОКУРОРА без генпрокурора- може увесь офіс відправти послами як сховали останніх двох у ДИПЛОМАТИЧНІ КУРОРТИ, щоб МАРОДЕРНЮ НЕ ЗДАВАЛИ!!!
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28.04.2025 16:32
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ОФІС ПРОКУРОРА без генпрокурора- може увесь офіс відправти послами як сховали останніх двох у ДИПЛОМАТИЧНІ КУРОРТИ, щоб МАРОДЕРНЮ НЕ ЗДАВАЛИ!!!
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28.04.2025 16:32 Відповісти
Пардон, ще ворогів зеЄрмакоМАРОЛДЕРНІ , не тільки співучасників, в дипломатичне вигнання відправили, то як виняток- бо занадто поважні для Партнерів , це я про Залужного ...
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28.04.2025 16:41 Відповісти
ДО ВТЕЧІ ПРИЧЕТНІ "УКРАЇНСЬКІ СЛУГИ КУЙЛА" В УКРАЇНІ
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28.04.2025 16:37 Відповісти
ПР- -ОПУЗАЖопні зЄслуги -то наступники отих що Яника випустили? правильної розумію?
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28.04.2025 16:43 Відповісти
Вивчай історію, коли прийшов зе, и коли втік зек. Зеленський тоді ще на піаніно гроші заробляв
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28.04.2025 16:47 Відповісти
так він заробив собі індивідуальними концертами у 2004 р дл Медвєдева з Яником у Межигір"ї... Грає тепер президента а керує ЄРМАК
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28.04.2025 16:52 Відповісти
Єрмак хіба не з банди ШАПКОКРАДА ? вова це- млаодошапкокрадівець , він у нього на антимайданах танцював
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28.04.2025 16:54 Відповісти
Оце так поворот у сюжеті. Значить янчик не особисто бзднув, а йому допомагав сам *****. Якого біса ? Гадаю, щоб у майбутньому мати "казус беллі". Або нелегітимний президент України.
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28.04.2025 16:41 Відповісти
Ти як вчорашній. Чи політикою раніше не цікавився? Януковича ж вивозили рашистські спецназівці. І Янукович потім написав звернення до пуйла за військовою допомогою.
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28.04.2025 16:52 Відповісти
Я щось не розумію, кому потрібен цей зек, що йому присвячуют стільки уваги
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28.04.2025 16:43 Відповісти
Ідеальний варіант - його вже ніхто не дістане, і він нікому нічого не зробить, можна все валити на нього. Це ж не заступник прокурора, якому навіть обвинувачення бздять висунути - страшно, в одному ж болоті всі вони живуть
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28.04.2025 16:47 Відповісти
а шо там, пристаркувата ботоксна ганна герман?
як вона? як живе? що робить?
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28.04.2025 16:44 Відповісти
синки сдохли, на пагорбі Байкового знайшли їм блатни місця.
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28.04.2025 16:57 Відповісти
Вах, не минуло й 11 років. А скільки таємниць всесвіту відкриють через 100 років наші видатні прокурори, слідчі та судді, які не шкодуючи себе працюють за жебрацьку зарплату до самої пенсії в 35 років. Багато хто навіть будучи інвалідами
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28.04.2025 16:45 Відповісти
безпосередньо ***** санкціонував, організував та забезпечив т.зв. "втечу" яника-овоча, шоби у подальшому мати змогу здійснити збройну військову агресивну інвазію до України та лепетати про "нелігитимний київський режим"
усі решта - то шнирі *****, які виконували його вказівки
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28.04.2025 16:46 Відповісти
Навіщо про це писати?Є краща тема - прокурори ,,інваліди,, та скільки вони незаконно поцупили грошей із бюджету.
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28.04.2025 16:53 Відповісти
нічого нового в цій інфи...тільки шоб відвести увагу від здачи українських інтересів зеленським 🤡...
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28.04.2025 17:00 Відповісти
Чудово. А як бути щодо втечі зелених депутатів за останні кілька років? Коли почнуть притягати до відповідальності всіх причетних - депутатів, голову ВР, прикордонників, очільника ГУР МО?
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28.04.2025 17:17 Відповісти
 
 