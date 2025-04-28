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Янукович перебуває в селищі Барвіха Московської області, - Офіс Генпрокурора
Експрезидент-втікач Віктор Янукович наразі перебуває у Московській області Росії.
Про це заявив заступник начальника Департаменту у справах Майдану Офісу Генпрокурора України Денис Іванов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"За нашою інформацією, він знаходиться в Московській області: селище Барвіха Одинцовського району", - повідомив він.
Ексзаступник начальника УДО України Костянтин Кобзар проживає у Москві.
Нагадаємо, 28 квітня 2025 року Янукович отримав другий вирок в українському суді: 15 років позбавлення волі за підбурювання військових УДО до дезертирства.
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