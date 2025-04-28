УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10387 відвідувачів онлайн
Новини Суд над Януковичем
2 381 26

Янукович перебуває в селищі Барвіха Московської області, - Офіс Генпрокурора

Де наразі перебуває Янукович. В Офісі Генпрокурора відповіли

Експрезидент-втікач Віктор Янукович наразі перебуває у Московській області Росії.

Про це заявив заступник начальника Департаменту у справах Майдану Офісу Генпрокурора України Денис Іванов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За нашою інформацією, він знаходиться в Московській області: селище Барвіха Одинцовського району", - повідомив він.

Ексзаступник начальника УДО України Костянтин Кобзар проживає у Москві.

Нагадаємо, 28 квітня 2025 року Янукович отримав другий вирок в українському суді: 15 років позбавлення волі за підбурювання військових УДО до дезертирства.

Читайте: ГУР оприлюднило дані про понад 240 підприємств корпорації "Ростєх"

Автор: 

росія (65254) Янукович Віктор (10779)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Це звіт такий у прокура за роботу?
показати весь коментар
28.04.2025 10:59
+7
чому його досі не ліквідували?
показати весь коментар
28.04.2025 11:02
+6
Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
показати весь коментар
28.04.2025 10:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
показати весь коментар
28.04.2025 10:56 Відповісти
Беспилотник к нему послать с заминированным золотым унитазом.
показати весь коментар
28.04.2025 10:56 Відповісти
Мочити в сортирі.
показати весь коментар
28.04.2025 11:00 Відповісти
І що, кого це повинно цікавити крім СБУ і військової розвідки
показати весь коментар
28.04.2025 10:59 Відповісти
Це звіт такий у прокура за роботу?
показати весь коментар
28.04.2025 10:59 Відповісти
Я свій строк потягнув,і поїду по тайожним ділянкам.
показати весь коментар
28.04.2025 11:01 Відповісти
чому його досі не ліквідували?
показати весь коментар
28.04.2025 11:02 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2025 11:10 Відповісти
Ви забули? Я вам трошки напам'ятаю!
показати весь коментар
28.04.2025 11:14 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2025 11:16 Відповісти
Оце часи були) Льоня космос, Яник, Юлька з косою - весело.
показати весь коментар
28.04.2025 11:17 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2025 11:18 Відповісти
Тому що спершу він має поховати всіх своїх спадкоємців...
показати весь коментар
28.04.2025 11:34 Відповісти
Дякуємо за службу, працівники Департаменту у справах Майдану Офісу Генпрокурора! Сподіваємося, у вас гарні зарплати.
показати весь коментар
28.04.2025 11:02 Відповісти
Да навіщо він комусь потрібен, щоб за ним ще слідкували. Астанавитесь.
показати весь коментар
28.04.2025 11:04 Відповісти
Янукович перебуває в селищі Барвіха Московської області Джерело: https://censor.net/ua/n3549150

Хороший повід - об"явити територією України
показати весь коментар
28.04.2025 11:05 Відповісти
В Украине всех воров пересажали, взялись беспощадно за убежавших
показати весь коментар
28.04.2025 11:05 Відповісти
Титанічний труд позаду, лишилось комусь поїхати і привезти його до Києва.
показати весь коментар
28.04.2025 11:06 Відповісти
перевіряли скіко за зиму до кацапських мусорів надійшло заяв про викрадення шапок на мацкві та області?
показати весь коментар
28.04.2025 11:08 Відповісти
Так, ще й двох страусів хтось поцупив в зоопарку
показати весь коментар
28.04.2025 11:11 Відповісти
та там у зоопарку на макві ще й двох крокодилів не можуть дорахуватися
показати весь коментар
28.04.2025 11:12 Відповісти
оставьте уже деда Витю в покое. Он пушистый детсадовский зайчик по сравнению с сегодняшней властью и политиками.
показати весь коментар
28.04.2025 11:20 Відповісти
Поосторожней с этим уважаемым фигурантом,он родной отец двух последышей,один работал у него министром,второй рассказывал ему веселые истории в саунах.
показати весь коментар
28.04.2025 11:20 Відповісти
Чому туди дрони не літають?
показати весь коментар
28.04.2025 11:40 Відповісти
Замочять в... барвіхє - барвіха так барвіха
показати весь коментар
28.04.2025 11:52 Відповісти
згадали Федоровича..мабудь погані справи у зелених коли вже взялись за "легітимного"...скільки часу він там спокійно сидів, нікого не чіпав а тут бачите роздули справу. Треба в суспільстві резонанс, хоча як на мене він не вартий і каплі тої уваги, в державі при владі купа сепаратистів і агентів фсб які набагато більш небезпечні. "Астанавітесь!"
показати весь коментар
28.04.2025 11:58 Відповісти
 
 