Янукович перебуває в селищі Барвіха Московської області, - Офіс Генпрокурора

Експрезидент-втікач Віктор Янукович наразі перебуває у Московській області Росії.

Про це заявив заступник начальника Департаменту у справах Майдану Офісу Генпрокурора України Денис Іванов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За нашою інформацією, він знаходиться в Московській області: селище Барвіха Одинцовського району", - повідомив він.

Ексзаступник начальника УДО України Костянтин Кобзар проживає у Москві.

Нагадаємо, 28 квітня 2025 року Янукович отримав другий вирок в українському суді: 15 років позбавлення волі за підбурювання військових УДО до дезертирства.

Читайте: ГУР оприлюднило дані про понад 240 підприємств корпорації "Ростєх"