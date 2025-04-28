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Новости Суд над Януковичем
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Янукович находится в поселке Барвиха Московской области, - Офис Генпрокурора

Где сейчас находится Янукович. В Офисе Генпрокурора ответили

Беглый экс-президент Виктор Янукович сейчас находится в Московской области России.

Об этом заявил заместитель начальника Департамента по делам Майдана Офиса Генпрокурора Украины Денис Иванов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По нашей информации, он находится в Московской области: поселок Барвиха Одинцовского района", - сообщил он.

Экс-заместитель начальника УГО Украины Константин Кобзарь проживает в Москве.

Напомним, 28 апреля 2025 года Янукович получил второй приговор в украинском суде: 15 лет лишения свободы за подстрекательство военных УГО к дезертирству.

Читайте: ГУР обнародовало данные о более 240 предприятиях корпорации "Ростех"

Автор: 

россия (95591) Янукович Виктор (30786)


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Топ комментарии
+11
чому його досі не ліквідували?
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28.04.2025 11:02
+9
Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
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28.04.2025 10:56
+9
Це звіт такий у прокура за роботу?
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28.04.2025 10:59
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Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
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28.04.2025 10:56 Ответить
Беспилотник к нему послать с заминированным золотым унитазом.
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28.04.2025 10:56 Ответить
Мочити в сортирі.
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28.04.2025 11:00 Ответить
І що, кого це повинно цікавити крім СБУ і військової розвідки
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28.04.2025 10:59 Ответить
Це звіт такий у прокура за роботу?
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28.04.2025 10:59 Ответить
Я свій строк потягнув,і поїду по тайожним ділянкам.
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28.04.2025 11:01 Ответить
чому його досі не ліквідували?
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28.04.2025 11:02 Ответить
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28.04.2025 11:10 Ответить
Ви забули? Я вам трошки напам'ятаю!
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28.04.2025 11:14 Ответить
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28.04.2025 11:16 Ответить
Оце часи були) Льоня космос, Яник, Юлька з косою - весело.
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28.04.2025 11:17 Ответить
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28.04.2025 11:18 Ответить
Тому що спершу він має поховати всіх своїх спадкоємців...
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28.04.2025 11:34 Ответить
Так це падло явки та маліни міняє постійно.
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28.04.2025 13:27 Ответить
Дякуємо за службу, працівники Департаменту у справах Майдану Офісу Генпрокурора! Сподіваємося, у вас гарні зарплати.
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28.04.2025 11:02 Ответить
Да навіщо він комусь потрібен, щоб за ним ще слідкували. Астанавитесь.
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28.04.2025 11:04 Ответить
Янукович перебуває в селищі Барвіха Московської області Джерело: https://censor.net/ua/n3549150

Хороший повід - об"явити територією України
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28.04.2025 11:05 Ответить
В Украине всех воров пересажали, взялись беспощадно за убежавших
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28.04.2025 11:05 Ответить
Титанічний труд позаду, лишилось комусь поїхати і привезти його до Києва.
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28.04.2025 11:06 Ответить
перевіряли скіко за зиму до кацапських мусорів надійшло заяв про викрадення шапок на мацкві та області?
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28.04.2025 11:08 Ответить
Так, ще й двох страусів хтось поцупив в зоопарку
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28.04.2025 11:11 Ответить
та там у зоопарку на макві ще й двох крокодилів не можуть дорахуватися
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28.04.2025 11:12 Ответить
оставьте уже деда Витю в покое. Он пушистый детсадовский зайчик по сравнению с сегодняшней властью и политиками.
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28.04.2025 11:20 Ответить
Поосторожней с этим уважаемым фигурантом,он родной отец двух последышей,один работал у него министром,второй рассказывал ему веселые истории в саунах.
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28.04.2025 11:20 Ответить
Чому туди дрони не літають?
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28.04.2025 11:40 Ответить
Замочять в... барвіхє - барвіха так барвіха
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28.04.2025 11:52 Ответить
згадали Федоровича..мабудь погані справи у зелених коли вже взялись за "легітимного"...скільки часу він там спокійно сидів, нікого не чіпав а тут бачите роздули справу. Треба в суспільстві резонанс, хоча як на мене він не вартий і каплі тої уваги, в державі при владі купа сепаратистів і агентів фсб які набагато більш небезпечні. "Астанавітесь!"
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28.04.2025 11:58 Ответить
В такому разі вітаю! Ви на сайті *зелених*.
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28.04.2025 12:36 Ответить
Буданову повідомте. Хай вже допиває вхололу ялтінську каву та займеться нарешті справою.
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28.04.2025 13:19 Ответить
А назва барвіха, це від українського слова барви?
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28.04.2025 13:28 Ответить
 
 