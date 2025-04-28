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Янукович находится в поселке Барвиха Московской области, - Офис Генпрокурора
Беглый экс-президент Виктор Янукович сейчас находится в Московской области России.
Об этом заявил заместитель начальника Департамента по делам Майдана Офиса Генпрокурора Украины Денис Иванов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По нашей информации, он находится в Московской области: поселок Барвиха Одинцовского района", - сообщил он.
Экс-заместитель начальника УГО Украины Константин Кобзарь проживает в Москве.
Напомним, 28 апреля 2025 года Янукович получил второй приговор в украинском суде: 15 лет лишения свободы за подстрекательство военных УГО к дезертирству.
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