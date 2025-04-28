Янукович находится в поселке Барвиха Московской области, - Офис Генпрокурора

Беглый экс-президент Виктор Янукович сейчас находится в Московской области России.

Об этом заявил заместитель начальника Департамента по делам Майдана Офиса Генпрокурора Украины Денис Иванов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По нашей информации, он находится в Московской области: поселок Барвиха Одинцовского района", - сообщил он.

Экс-заместитель начальника УГО Украины Константин Кобзарь проживает в Москве.

Напомним, 28 апреля 2025 года Янукович получил второй приговор в украинском суде: 15 лет лишения свободы за подстрекательство военных УГО к дезертирству.

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