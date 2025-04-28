ГУР оприлюднило дані про понад 240 підприємств корпорації "Ростєх"

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило інформацію про 243 підприємства, що входять до складу трьох найнебезпечніших холдингів російської державної корпорації "Ростєх".

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Зазначається, що підприємства "Ростєху", на які припадає понад половина всього виробництва озброєння та військової техніки в Росії, відіграють ключову роль у забезпеченні армії-агресора засобами ведення війни проти України.

Зокрема, на порталі War&Sanctions йдеться про:

холдинг "Високоточні комплекси" , до складу якого входять підприємства, що розробляють і виробляють такі системи, як ОТРК "Іскандер-м", аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кінжал", ЗРК "Панцирь-с", а також бронетехніку та кориговані боєприпаси "Краснополь";

, до складу якого входять підприємства, що розробляють і виробляють такі системи, як ОТРК "Іскандер-м", аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кінжал", ЗРК "Панцирь-с", а також бронетехніку та кориговані боєприпаси "Краснополь"; Об’єднану авіабудівельну корпорацію, що охоплює всі ключові російські літакобудівні підприємства, що випускають, модернізують та обслуговують багатоцільові винищувачі СУ і МіГ, стратегічні бомбардувальники "Тута" військово-транспортні літаки Іл та інші;

що охоплює всі ключові російські літакобудівні підприємства, що випускають, модернізують та обслуговують багатоцільові винищувачі СУ і МіГ, стратегічні бомбардувальники "Тута" військово-транспортні літаки Іл та інші; Об’єднану двигунобудівну корпорацію, яка об’єднує 78 підприємств, що займаються розробкою та виробництвом двигунів для ракетного озброєння, авіації та військово-морських суден.

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Новий розділ на порталі містить ідентифікаційні дані підприємств, їхні функції в структурі "Ростєху", а також інформацію про застосовані щодо них санкції, обладнання, що ними використовується, а також схему зв’язків та підпорядкування.

Завдяки оприлюдненим даним, відповідальний бізнес може використовувати інформацію для перевірки своїх контрагентів на причетність до "Ростєху" та ухвалювати рішення про припинення співпраці з ними, додали в ГУР.

Крім того, разом із синхронізацією санкцій країн-партнерів, ускладняться ланцюжки постачання та зменшаться темпи виробництва російської військової техніки. Також стане неможливим використання непідсанкційних структур "Ростєху" для обходу міжнародних обмежень.

"Це призведе до зменшення можливостей Росії та її союзників у створенні нових видів озброєнь і участі в міжнародних коопераціях. Крім того, скорочення прибутків "Ростєху" вплине на його здатність виготовляти та модернізувати озброєння", – наголосили в розвідці.

Як повідомллося, у лютому українська розвідка оприлюднила дані капітанів та суден тіньового флоту РФ.