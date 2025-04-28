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Янукович получил второй приговор в украинском суде: 15 лет лишения свободы за подстрекательство военных УГО к дезертирству, - Офис генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

По публичному обвинению прокуроров Офиса генерального прокурора вынесен приговор четвертому президенту Украины Виктору Януковичу и бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины - начальнику Службы безопасности президента Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что решил суд?

Как отмечается, Подольский районный суд г. Киева признал их виновными в совершении преступлений и назначил наказание:

- бывшему президенту Украины - 15 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 408 УК Украины);

- экс-заместителю начальника УГО Украины - 10 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирство (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 УК Украины).

суд в отношении Януковича
суд в отношении Януковича
суд в отношении Януковича
суд в отношении Януковича

Принятый приговор стал очередным результатом Офиса Генпрокурора в процессе привлечения к ответственности бывших украинских чиновников, которые способствовали российской агрессии против нашего государства.

Прокуроры Департамента по делам Майдана ходатайствовали о - 15 и 10 лет лишения свободы соответственно. Суд согласился, что обвинение является обоснованным и доказанным и приговорил их к максимально возможному наказанию.

Детали дела

Прокуроры в суде доказали, что 23 февраля 2014 года экс-президент Украины, действуя в сговоре с бывшим начальником Службы безопасности Президента и представителями РФ, воздушным путем незаконно пересек госграницу Украины и организовал переправку не менее 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих УГО.

"Полет осуществлялся вне пункта пропуска через государственную границу для воздушного сообщения. Они вылетели тремя российскими военными вертолетами под управлением летчика-пилота вооруженных сил рф с окраины села Урзуф Мангушского района Донецкой области в направлении РФ к военному аэродрому в городе Ейск. Пробыв там некоторое время, они полетели в Анапу, а оттуда на военно-транспортном самолете, предоставленном представителями ВС РФ, направились к военному аэродрому "Гвардейское" на территории АР Крым", - говорится в сообщении.

Как Янукович подстрекал военнослужащих УГО к дезертирству?

В дальнейшем экс-президент принял решение при содействии ВС РФ окончательно покинуть Украину. Находясь на территории воинской части черноморского флота РФ в районе Казачьей бухты в г. Севастополь, он подстрекал военнослужащих УГО Украины, которые обеспечивали его личную охрану, к дезертирству и выезду в Россию. Из Автономной Республики Крым экс-президента вывозили морским путем российские военные.

В результате вместе с экс-президентом морским судном из Севастополя в РФ выехала часть работников госохраны. На военную службу они не вернулись.

Маршрут передвижения президента-беглеца по территории Украины и России составлялся, полностью контролировался и сопровождался сотрудниками федеральной службы охраны и военными южного военного округа рф. Он согласовывался непосредственно с президентом России.

Дело рассматривалось по процедуре специального судебного производства in absentia (в отсутствие обвиняемых), поскольку лица скрываются от правосудия.

Специальное досудебное расследование осуществляло Государственное бюро расследований.

Напомним, это уже второй приговор бывшему президенту. В январе 2019 года он осужден за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны (ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины) и назначено 13 лет лишения свободы.

Также ранее сообщено о подозрении 15 бывшим работникам Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны по факту дезертирства (ч. 2 ст. 408 УК Украины).

Автор: 

приговор (1217) суд (25099) Янукович Виктор (30786) дезертирство (331) Офис Генпрокурора (2470)


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Топ комментарии
+4
Який героїзм засуджувати тих які втікли з України .
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28.04.2025 09:46
+4
за зухвалий напад на вінок яника-овоча ще не судили?

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28.04.2025 10:02
+4
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28.04.2025 10:08
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Він, мабуть сказав: "Граждане судьи, спасибо за доверие".
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28.04.2025 09:45 Ответить
До дупіти йому ті вироки. на Рубльовці. Однак він політичний нуль, а в ГУР важливіші цілі.
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28.04.2025 10:00 Ответить
Який героїзм засуджувати тих які втікли з України .
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28.04.2025 09:46 Ответить
при чому тут героїзм? ти що - недекватний і тупий?
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28.04.2025 09:58 Ответить
то привези його, герой
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28.04.2025 10:33 Ответить
за зухвалий напад на вінок яника-овоча ще не судили?

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28.04.2025 10:02 Ответить
де самокат від Українського народу?
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28.04.2025 10:06 Ответить
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28.04.2025 10:08 Ответить
Знову відволікають від поточних справ..

Зелені, а що там з тими, хто краде у армії???
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28.04.2025 10:09 Ответить
Чим би ще займалась прокуратура! Всередині України ж вже всіх зрадників засудили, залишились лише заочні зрадники.
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28.04.2025 10:11 Ответить
Астанавітєсь...
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28.04.2025 10:11 Ответить
А тепер можна ще строки Жулі та іншим організаторами прориву кордону міжнародним аферистом батоно Сулугуні?
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28.04.2025 10:14 Ответить
Заочно вкатують прям от шоб всі бачили міць України, а не заочно - працівники СБУ супроводять через кордон)
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28.04.2025 10:18 Ответить
імітація діяльності

за з/п цих клоунів можна було б щось толкове для фронта придбати

а того тіпа призовного віку, що на фото, навчити дронами керувати
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28.04.2025 10:37 Ответить
Дурная трата государственных денег и дискредитация судебной системы. Зачем нужен приговор, который ты не можешь исполнить???
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28.04.2025 10:44 Ответить
Український суд найкращий суд в світі!
Суду знадобилося ОДИНАДЦЯТЬ років щоби довести, що Яник втік з України поза межами пункту пропуску через кордон!
Ржу не можу!
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28.04.2025 10:53 Ответить
2011 року ходив такий анекдот. Янукович запитує у ворожки, що це означає, якщо я щодня уві сні бачу картошку? - Це означає, що тебе або навесні посадять, або восени уберуть!
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28.04.2025 11:04 Ответить
 
 