Янукович получил второй приговор в украинском суде: 15 лет лишения свободы за подстрекательство военных УГО к дезертирству, - Офис генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

По публичному обвинению прокуроров Офиса генерального прокурора вынесен приговор четвертому президенту Украины Виктору Януковичу и бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины - начальнику Службы безопасности президента Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что решил суд?

Как отмечается, Подольский районный суд г. Киева признал их виновными в совершении преступлений и назначил наказание:

- бывшему президенту Украины - 15 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 408 УК Украины);

- экс-заместителю начальника УГО Украины - 10 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирство (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 УК Украины).









Принятый приговор стал очередным результатом Офиса Генпрокурора в процессе привлечения к ответственности бывших украинских чиновников, которые способствовали российской агрессии против нашего государства.

Прокуроры Департамента по делам Майдана ходатайствовали о - 15 и 10 лет лишения свободы соответственно. Суд согласился, что обвинение является обоснованным и доказанным и приговорил их к максимально возможному наказанию.

Детали дела

Прокуроры в суде доказали, что 23 февраля 2014 года экс-президент Украины, действуя в сговоре с бывшим начальником Службы безопасности Президента и представителями РФ, воздушным путем незаконно пересек госграницу Украины и организовал переправку не менее 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих УГО.

"Полет осуществлялся вне пункта пропуска через государственную границу для воздушного сообщения. Они вылетели тремя российскими военными вертолетами под управлением летчика-пилота вооруженных сил рф с окраины села Урзуф Мангушского района Донецкой области в направлении РФ к военному аэродрому в городе Ейск. Пробыв там некоторое время, они полетели в Анапу, а оттуда на военно-транспортном самолете, предоставленном представителями ВС РФ, направились к военному аэродрому "Гвардейское" на территории АР Крым", - говорится в сообщении.

Как Янукович подстрекал военнослужащих УГО к дезертирству?

В дальнейшем экс-президент принял решение при содействии ВС РФ окончательно покинуть Украину. Находясь на территории воинской части черноморского флота РФ в районе Казачьей бухты в г. Севастополь, он подстрекал военнослужащих УГО Украины, которые обеспечивали его личную охрану, к дезертирству и выезду в Россию. Из Автономной Республики Крым экс-президента вывозили морским путем российские военные.

В результате вместе с экс-президентом морским судном из Севастополя в РФ выехала часть работников госохраны. На военную службу они не вернулись.

Маршрут передвижения президента-беглеца по территории Украины и России составлялся, полностью контролировался и сопровождался сотрудниками федеральной службы охраны и военными южного военного округа рф. Он согласовывался непосредственно с президентом России.

Дело рассматривалось по процедуре специального судебного производства in absentia (в отсутствие обвиняемых), поскольку лица скрываются от правосудия.

Специальное досудебное расследование осуществляло Государственное бюро расследований.

Напомним, это уже второй приговор бывшему президенту. В январе 2019 года он осужден за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны (ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины) и назначено 13 лет лишения свободы.

Также ранее сообщено о подозрении 15 бывшим работникам Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны по факту дезертирства (ч. 2 ст. 408 УК Украины).