Янукович отримав другий вирок в українському суді: 15 років позбавлення волі за підбурювання військових УДО до дезертирства, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

За публічного обвинувачення прокурорів Офісу генерального прокурора ухвалено вирок четвертому президенту України Віктору Януковичу та колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України - начальнику Служби безпеки президента України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Що вирішив суд?

Як зазначається, Подільський районний суд м. Києва визнав їх винними у вчиненні злочинів та призначивпокарання:

- колишньому президенту України - 15 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до дезертирства (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 408 КК України);

- ексзаступнику начальника УДО України - 10 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирство (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 КК України).









Ухвалений вирок став черговим результатом Офісу Генпрокурора у процесі притягнення до відповідальності колишніх українських високопосадовців, які сприяли російській агресії проти нашої держави.

Прокурори Департаменту у справах Майдану клопотали про – 15 та 10 років позбавлення волі відповідно. Суд погодився, що обвинувачення є обґрунтованим і доведеним та засудив їх домаксимально можливого покарання.

Деталі справи

Прокурори у суді довели, що 23 лютого 2014 року експрезидент України, діючи у змові з колишнім начальником Служби безпеки Президента та представниками РФ, повітряним шляхом незаконно перетнув держкордон України і організував переправлення щонайменше 20 осіб із числа близького оточення та військовослужбовців УДО.

"Політ здійснювався поза пунктом пропуску через державний кордон для повітряного сполучення. Вони вилетіли трьома російськими військовими гвинтокрилами під керуванням льотчика-пілота збройних сил рф із околиці села Урзуф Мангушського району Донецької області у напрямку РФ до військового аеродрому у місті Єйськ. Пробувши там певний час, вони полетіли в Анапу, а звідти на військово-транспортному літаку, наданому представниками ЗС РФ, направилися до військового аеродрому "Гвардійське" на території АР Крим", - йдеться у повідомленні.

Як Янукович підбурив військовослужбовців УДО до дезертирства?

Надалі експрезидент прийняв рішення за сприяння ЗС РФ остаточно залишити Україну. Перебуваючи на території військової частини чорноморського флоту РФ в районі Козачої бухти в м. Севастополь, він підбурив військовослужбовців УДО України, які забезпечували його особисту охорону, до дезертирства та виїзду до Росії. З Автономної Республіки Крим експрезидента вивозили морським шляхом російські військові.

У результаті разом з експрезидентом морським судном із Севастополя до РФ виїхала частина працівників держохорони. На військову службу вони не повернулися.

Маршрут пересування президента-втікача територією України та Росії складався, повністю контролювався та супроводжувався співробітниками федеральної служби охорони та військовими південного військового округу рф. Він погоджувався безпосередньо із президентом Росії.

Справа розглядалася за процедурою спеціального судового провадження in absentia (за відсутності обвинувачених), оскільки особи переховуються від правосуддя.

Спеціальне досудове розслідування здійснювало Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, це вже другий вирок колишньому президенту. У січні 2019 року його засуджено за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни (ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України) та призначено 13 років позбавлення волі.

Також раніше повідомлено про підозру 15 колишнім працівникам Служби безпеки Президента України Управління державної охорони за фактомдезертирства (ч. 2 ст. 408 КК України).