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Новости Суд над Януковичем
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Личный охранник Путина причастен к бегству Януковича в 2014 году, - Офис Генпрокурора

Охранник Путина помогал бежать Януковичу

Беглому экс-президенту Виктору Януковичу помогал незаконно пересечь границу в 2014 году личный охранник лидера Кремля Владимира Путина Сергей Морозов.

Об этом заявил прокурор по делам Майдана Денис Иванов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На то время сотрудник Федеральной службы охраны по личной охране Путина Морозов Сергей Петрович и командующий Южного военного округа Галкин Александр Викторович причастны к незаконному пересечению государственной границы экс-президентом Украины Виктором Януковичем", - рассказал он.

Иванов заявил, что в ходе рассмотрения дела были установлены маршруты и даты передвижения Януковича, а также лица, которые этому способствовали.

Также читайте: Расстрелы на Майдане: Подготовительное заседание по делу Януковича и силовиков тянется с июня 2024 года

"Все эти события происходили в сопровождении специальных служб Российской Федерации и Вооруженных сил РФ. Была привлечена Федеральная служба охраны, военные Южного военного округа, а также Черноморский флот РФ. Одним из телефонов, которым пользовался Янукович во время постоянного передвижения, происходили соединения с личным охранником Путина", - добавил прокурор.

Решающими прямыми доказательствами в этом деле, сказал он, стали показания части работников Управления государственной охраны Украины, которые отказались на предложение Януковича покинуть с ним территорию Украины и предать военную присягу.

Также определяющими доказательствами по делу была информация оператора телекоммуникационной связи по фиксированию абонентских номеров, которыми пользовался Янукович и его охрана во время передвижения по территории Украины и РФ в зоне действия фиксирования базовых станций операторов.

Напомним, 28 апреля 2025 года Янукович получил второй приговор в украинском суде: 15 лет лишения свободы за подстрекательство военных УГО к дезертирству.

Читайте: Янукович находится в поселке Барвиха Московской области, - Офис Генпрокурора

Автор: 

побег (379) путин владимир (31290) россия (95604) Янукович Виктор (30786)


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Топ комментарии
+3
Вах, не минуло й 11 років. А скільки таємниць всесвіту відкриють через 100 років наші видатні прокурори, слідчі та судді, які не шкодуючи себе працюють за жебрацьку зарплату до самої пенсії в 35 років. Багато хто навіть будучи інвалідами
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28.04.2025 16:45
+2
ОФІС ПРОКУРОРА без генпрокурора- може увесь офіс відправти послами як сховали останніх двох у ДИПЛОМАТИЧНІ КУРОРТИ, щоб МАРОДЕРНЮ НЕ ЗДАВАЛИ!!!
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28.04.2025 16:32
+2
ДО ВТЕЧІ ПРИЧЕТНІ "УКРАЇНСЬКІ СЛУГИ КУЙЛА" В УКРАЇНІ
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28.04.2025 16:37
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ОФІС ПРОКУРОРА без генпрокурора- може увесь офіс відправти послами як сховали останніх двох у ДИПЛОМАТИЧНІ КУРОРТИ, щоб МАРОДЕРНЮ НЕ ЗДАВАЛИ!!!
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28.04.2025 16:32 Ответить
Пардон, ще ворогів зеЄрмакоМАРОЛДЕРНІ , не тільки співучасників, в дипломатичне вигнання відправили, то як виняток- бо занадто поважні для Партнерів , це я про Залужного ...
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28.04.2025 16:41 Ответить
ДО ВТЕЧІ ПРИЧЕТНІ "УКРАЇНСЬКІ СЛУГИ КУЙЛА" В УКРАЇНІ
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28.04.2025 16:37 Ответить
ПР- -ОПУЗАЖопні зЄслуги -то наступники отих що Яника випустили? правильної розумію?
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28.04.2025 16:43 Ответить
Вивчай історію, коли прийшов зе, и коли втік зек. Зеленський тоді ще на піаніно гроші заробляв
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28.04.2025 16:47 Ответить
так він заробив собі індивідуальними концертами у 2004 р дл Медвєдева з Яником у Межигір"ї... Грає тепер президента а керує ЄРМАК
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28.04.2025 16:52 Ответить
Єрмак хіба не з банди ШАПКОКРАДА ? вова це- млаодошапкокрадівець , він у нього на антимайданах танцював
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28.04.2025 16:54 Ответить
Оце так поворот у сюжеті. Значить янчик не особисто бзднув, а йому допомагав сам *****. Якого біса ? Гадаю, щоб у майбутньому мати "казус беллі". Або нелегітимний президент України.
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28.04.2025 16:41 Ответить
Ти як вчорашній. Чи політикою раніше не цікавився? Януковича ж вивозили рашистські спецназівці. І Янукович потім написав звернення до пуйла за військовою допомогою.
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28.04.2025 16:52 Ответить
Я щось не розумію, кому потрібен цей зек, що йому присвячуют стільки уваги
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28.04.2025 16:43 Ответить
Ідеальний варіант - його вже ніхто не дістане, і він нікому нічого не зробить, можна все валити на нього. Це ж не заступник прокурора, якому навіть обвинувачення бздять висунути - страшно, в одному ж болоті всі вони живуть
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28.04.2025 16:47 Ответить
а шо там, пристаркувата ботоксна ганна герман?
як вона? як живе? що робить?
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28.04.2025 16:44 Ответить
синки сдохли, на пагорбі Байкового знайшли їм блатни місця.
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28.04.2025 16:57 Ответить
Вах, не минуло й 11 років. А скільки таємниць всесвіту відкриють через 100 років наші видатні прокурори, слідчі та судді, які не шкодуючи себе працюють за жебрацьку зарплату до самої пенсії в 35 років. Багато хто навіть будучи інвалідами
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28.04.2025 16:45 Ответить
безпосередньо ***** санкціонував, організував та забезпечив т.зв. "втечу" яника-овоча, шоби у подальшому мати змогу здійснити збройну військову агресивну інвазію до України та лепетати про "нелігитимний київський режим"
усі решта - то шнирі *****, які виконували його вказівки
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28.04.2025 16:46 Ответить
Навіщо про це писати?Є краща тема - прокурори ,,інваліди,, та скільки вони незаконно поцупили грошей із бюджету.
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28.04.2025 16:53 Ответить
нічого нового в цій інфи...тільки шоб відвести увагу від здачи українських інтересів зеленським 🤡...
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28.04.2025 17:00 Ответить
Чудово. А як бути щодо втечі зелених депутатів за останні кілька років? Коли почнуть притягати до відповідальності всіх причетних - депутатів, голову ВР, прикордонників, очільника ГУР МО?
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28.04.2025 17:17 Ответить
 
 