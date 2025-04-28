Личный охранник Путина причастен к бегству Януковича в 2014 году, - Офис Генпрокурора

Беглому экс-президенту Виктору Януковичу помогал незаконно пересечь границу в 2014 году личный охранник лидера Кремля Владимира Путина Сергей Морозов.

Об этом заявил прокурор по делам Майдана Денис Иванов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На то время сотрудник Федеральной службы охраны по личной охране Путина Морозов Сергей Петрович и командующий Южного военного округа Галкин Александр Викторович причастны к незаконному пересечению государственной границы экс-президентом Украины Виктором Януковичем", - рассказал он.

Иванов заявил, что в ходе рассмотрения дела были установлены маршруты и даты передвижения Януковича, а также лица, которые этому способствовали.

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"Все эти события происходили в сопровождении специальных служб Российской Федерации и Вооруженных сил РФ. Была привлечена Федеральная служба охраны, военные Южного военного округа, а также Черноморский флот РФ. Одним из телефонов, которым пользовался Янукович во время постоянного передвижения, происходили соединения с личным охранником Путина", - добавил прокурор.

Решающими прямыми доказательствами в этом деле, сказал он, стали показания части работников Управления государственной охраны Украины, которые отказались на предложение Януковича покинуть с ним территорию Украины и предать военную присягу.

Также определяющими доказательствами по делу была информация оператора телекоммуникационной связи по фиксированию абонентских номеров, которыми пользовался Янукович и его охрана во время передвижения по территории Украины и РФ в зоне действия фиксирования базовых станций операторов.

Напомним, 28 апреля 2025 года Янукович получил второй приговор в украинском суде: 15 лет лишения свободы за подстрекательство военных УГО к дезертирству.

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