Розстріли на Майдані: Підготовче засідання у справі Януковича та силовиків тягнеться з червня 2024 року
Із червня 2024 року Броварський міськрайонний суд проводить підготовче засідання у справі проти експрезидента України Віктора Януковича та силовиків за обвинуваченням в організації розгону та розстрілів активістів 18-20 лютого 2014 року на Майдані. Справу затягують.
Про це розповів у коментарі Укрінформу прокурор у справах Майдану Денис Іванов, інформує Цензор.НЕТ.
Прокурор розповів, що суд призначає нове засідання щоразу через великі проміжки часу - три, два й один місяць. При цьому адвокати підсудних подали клопотання про їхню заміну, а новим потрібен час для ознайомлення зі справою.
За його словами, справу направили на розгляд суду ще 29 лютого минулого року. У березні колегія суддів під головуванням Наталії Сіренко призначила підготовче засідання у справі за три місяці - на 24 червня. Суд пояснив, що такий термін необхідний для повідомлення про судове засідання всім учасникам процесу і потерпілим, яких близько тисячі.
"Оскільки обвинувачені – Янукович і його силовики – не з'явилися на перше судове засідання, слухання перенесли на два місяці – до серпня, а потім знову перенесли ще на місяць. У зв'язку з неявкою обвинувачених 29 вересня прокурори отримали право ініціювати заочне засудження Януковича і його силовиків і заявляли такі клопотання під час наступних судових засідань, які відбувалися у грудні і січні 2025 року", - розповів Іванов.
Однак у січні двоє адвокатів обвинувачених несподівано подали клопотання про заміну адвокатів, оскільки не хотіли мати доступ до державної таємниці.
Суд задовольнив клопотання і направив до Центру безкоштовної правової допомоги ухвалу про залучення нових захисників. Новим адвокатам потрібен був час для ознайомлення з матеріалами справи.
"11 лютого ми нарешті закінчили оголошення нашого клопотання про призначення справи до судового розгляду, про відповідність обвинувального акту вимогам Кримінального процесуального кодексу і проведення судового розгляду за відсутності обвинувачених. Згідно з процесуальними нормами, далі мають бути заслухані захисники обвинувачених щодо цього питання. 18 лютого ще один захисник заявив клопотання про припинення його повноважень. Він вважає, що у нього може виникнути конфлікт інтересів, оскільки він здійснює захист Януковича в іншій справі. Наступне судове засідання призначене на 5 березня. У мене є надія, що виступлять усі захисники, і закінчиться підготовче судове засідання", - розповів прокурор Іванов.
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хто не здавав території, звільнений, команда Залужного
хто здає, керує далі!!! хто зкомуниздиа 352 ярда на закупівлях МО пішов з посади під оплески ВР або на посаді досі
хто очолив захист Харкова Сум Чернігова, та аеропортів Києва, під статтями або на нарах.
і як мені, довбаному порохоботу зрозуміти, що саме так має бути???
як зрозуміти що всі, хто злив вагнерівців, розмінував південь, не підірвав мости на півночі
досі у вищих ешалонах влади???
толкові судді, нормально себе чухали?
а кляті реформатори все спаскудили, і примусили толкових суддів звільнитися та оформити пенсії по пару млн за рік?
а як щодо Червінського та Дудіна??
слідство та судді якось знайшли час суддів та адвокатів.
і може тобі щось відомо про умисне затягування справи???
татаров вбив всіх чеченців!
Да как же их осудить? Ни сегодня-завтра опять нужно будет расстреливать. Кто ж тогда согласится стрелять, если будет знать что предыдущих за это наказали(пусть даже и заочно)?