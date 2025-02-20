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Новини Розгін Майдану Розслідування злочинів на Майдані
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Розстріли на Майдані: Підготовче засідання у справі Януковича та силовиків тягнеться з червня 2024 року

Справи Майдану 2014 року: розслідування проти Януковича

Із червня 2024 року Броварський міськрайонний суд проводить підготовче засідання у справі проти експрезидента України Віктора Януковича та силовиків за обвинуваченням в організації розгону та розстрілів активістів 18-20 лютого 2014 року на Майдані. Справу затягують. 

Про це розповів у коментарі Укрінформу прокурор у справах Майдану Денис Іванов, інформує Цензор.НЕТ.

Прокурор розповів, що суд призначає нове засідання щоразу через великі проміжки часу - три, два й один місяць. При цьому адвокати підсудних подали клопотання про їхню заміну, а новим потрібен час для ознайомлення зі справою.

За його словами, справу направили на розгляд суду ще 29 лютого минулого року. У березні колегія суддів під головуванням Наталії Сіренко призначила підготовче засідання у справі за три місяці - на 24 червня. Суд пояснив, що такий термін необхідний для повідомлення про судове засідання всім учасникам процесу і потерпілим, яких близько тисячі.

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"Оскільки обвинувачені – Янукович і його силовики – не з'явилися на перше судове засідання, слухання перенесли на два місяці – до серпня, а потім знову перенесли ще на місяць. У зв'язку з неявкою обвинувачених 29 вересня прокурори отримали право ініціювати заочне засудження Януковича і його силовиків і заявляли такі клопотання під час наступних судових засідань, які відбувалися у грудні і січні 2025 року", - розповів Іванов. 

Однак у січні двоє адвокатів обвинувачених несподівано подали клопотання про заміну адвокатів, оскільки не хотіли мати доступ до державної таємниці.

Суд задовольнив клопотання і направив до Центру безкоштовної правової допомоги ухвалу про залучення нових захисників. Новим адвокатам потрібен був час для ознайомлення з матеріалами справи.

"11 лютого ми нарешті закінчили оголошення нашого клопотання про призначення справи до судового розгляду, про відповідність обвинувального акту вимогам Кримінального процесуального кодексу і проведення судового розгляду за відсутності обвинувачених. Згідно з процесуальними нормами, далі мають бути заслухані захисники обвинувачених щодо цього питання. 18 лютого ще один захисник заявив клопотання про припинення його повноважень. Він вважає, що у нього може виникнути конфлікт інтересів, оскільки він здійснює захист Януковича в іншій справі. Наступне судове засідання призначене на 5 березня. У мене є надія, що виступлять усі захисники, і закінчиться підготовче судове засідання", - розповів прокурор Іванов.

Також читайте: Злочини проти Майдану: ДБР передало до суду 117 обвинувальних актів, включно й щодо всього екскерівництва України. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

суд (11763) Янукович Віктор (10784) Захарченко Віталій (314) злочини проти Майдану (309)


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Топ коментарі
+11
П'ять мільярдів гривень, було виділено на пенсії трьом тисячам суддів, у2024 році, держава смердить трупом правосуддя.
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20.02.2025 16:56 Відповісти
+7
Ну це ж не санкції проти Пороха вводити, тут від Татарова і по сраці можна огребсти. А диванні війська де?
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20.02.2025 16:58 Відповісти
+6
саме той хто хоч щось робив для країни зараз відгрібає більше за всіх, разом взятих.
хто не здавав території, звільнений, команда Залужного
хто здає, керує далі!!! хто зкомуниздиа 352 ярда на закупівлях МО пішов з посади під оплески ВР або на посаді досі
хто очолив захист Харкова Сум Чернігова, та аеропортів Києва, під статтями або на нарах.
і як мені, довбаному порохоботу зрозуміти, що саме так має бути???
як зрозуміти що всі, хто злив вагнерівців, розмінував південь, не підірвав мости на півночі
досі у вищих ешалонах влади???
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20.02.2025 17:19 Відповісти
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П'ять мільярдів гривень, було виділено на пенсії трьом тисячам суддів, у2024 році, держава смердить трупом правосуддя.
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20.02.2025 16:56 Відповісти
Ну це ж не санкції проти Пороха вводити, тут від Татарова і по сраці можна огребсти. А диванні війська де?
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20.02.2025 16:58 Відповісти
саме той хто хоч щось робив для країни зараз відгрібає більше за всіх, разом взятих.
хто не здавав території, звільнений, команда Залужного
хто здає, керує далі!!! хто зкомуниздиа 352 ярда на закупівлях МО пішов з посади під оплески ВР або на посаді досі
хто очолив захист Харкова Сум Чернігова, та аеропортів Києва, під статтями або на нарах.
і як мені, довбаному порохоботу зрозуміти, що саме так має бути???
як зрозуміти що всі, хто злив вагнерівців, розмінував південь, не підірвав мости на півночі
досі у вищих ешалонах влади???
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20.02.2025 17:19 Відповісти
Скоро й винуватці повмирають своєю смертю....
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20.02.2025 17:00 Відповісти
Пуйло дав наказ ОПешним - ні одного судового рішення по Майдану.
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20.02.2025 17:00 Відповісти
с 2014 по 2019 це називалось АП
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20.02.2025 19:25 Відповісти
Антимайдан проти Антимайдану...?
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20.02.2025 17:08 Відповісти
Та а судді при чому? Закон дає право обвинуваченому змінювати адвоката, а адвокату - знайомитися зі справою. Подякуйте судовій реформи за те, що толкові судді позвільнялися .Суди завалені справами, тому і тривалі терміни між засіданнями. Прокуратурі про це чудово відомо.
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20.02.2025 17:11 Відповісти
тобто, раніше судова система була афігєнной?
толкові судді, нормально себе чухали?
а кляті реформатори все спаскудили, і примусили толкових суддів звільнитися та оформити пенсії по пару млн за рік?
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20.02.2025 17:18 Відповісти
то по твоєму, вказівок нема і все по закону
а як щодо Червінського та Дудіна??
слідство та судді якось знайшли час суддів та адвокатів.
і може тобі щось відомо про умисне затягування справи???
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20.02.2025 17:22 Відповісти
який майдан?
татаров вбив всіх чеченців!
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20.02.2025 17:16 Відповісти
Таке правосуддя обходиться занадто дорого. Злочинець знає, що може уникнути покарання.
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20.02.2025 17:26 Відповісти
Віктора Януковича та силовиків за обвинуваченням в організації розгону та розстрілів активістів Джерело: https://censor.net/ua/n3536964

Да как же их осудить? Ни сегодня-завтра опять нужно будет расстреливать. Кто ж тогда согласится стрелять, если будет знать что предыдущих за это наказали(пусть даже и заочно)?
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20.02.2025 17:34 Відповісти
По идее еще Луценко должен был завершить это дело которое стало просто позорищем Фемиды..
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20.02.2025 18:23 Відповісти
 
 