Розстріли на Майдані: Підготовче засідання у справі Януковича та силовиків тягнеться з червня 2024 року

Із червня 2024 року Броварський міськрайонний суд проводить підготовче засідання у справі проти експрезидента України Віктора Януковича та силовиків за обвинуваченням в організації розгону та розстрілів активістів 18-20 лютого 2014 року на Майдані. Справу затягують.

Про це розповів у коментарі Укрінформу прокурор у справах Майдану Денис Іванов, інформує Цензор.НЕТ.

Прокурор розповів, що суд призначає нове засідання щоразу через великі проміжки часу - три, два й один місяць. При цьому адвокати підсудних подали клопотання про їхню заміну, а новим потрібен час для ознайомлення зі справою.

За його словами, справу направили на розгляд суду ще 29 лютого минулого року. У березні колегія суддів під головуванням Наталії Сіренко призначила підготовче засідання у справі за три місяці - на 24 червня. Суд пояснив, що такий термін необхідний для повідомлення про судове засідання всім учасникам процесу і потерпілим, яких близько тисячі.

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"Оскільки обвинувачені – Янукович і його силовики – не з'явилися на перше судове засідання, слухання перенесли на два місяці – до серпня, а потім знову перенесли ще на місяць. У зв'язку з неявкою обвинувачених 29 вересня прокурори отримали право ініціювати заочне засудження Януковича і його силовиків і заявляли такі клопотання під час наступних судових засідань, які відбувалися у грудні і січні 2025 року", - розповів Іванов.

Однак у січні двоє адвокатів обвинувачених несподівано подали клопотання про заміну адвокатів, оскільки не хотіли мати доступ до державної таємниці.

Суд задовольнив клопотання і направив до Центру безкоштовної правової допомоги ухвалу про залучення нових захисників. Новим адвокатам потрібен був час для ознайомлення з матеріалами справи.

"11 лютого ми нарешті закінчили оголошення нашого клопотання про призначення справи до судового розгляду, про відповідність обвинувального акту вимогам Кримінального процесуального кодексу і проведення судового розгляду за відсутності обвинувачених. Згідно з процесуальними нормами, далі мають бути заслухані захисники обвинувачених щодо цього питання. 18 лютого ще один захисник заявив клопотання про припинення його повноважень. Він вважає, що у нього може виникнути конфлікт інтересів, оскільки він здійснює захист Януковича в іншій справі. Наступне судове засідання призначене на 5 березня. У мене є надія, що виступлять усі захисники, і закінчиться підготовче судове засідання", - розповів прокурор Іванов.

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