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Новости Фото Побег российских военнопленных
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Четверо военнопленных оккупантов сбежали от конвоя в Краматорске, - Андрющенко. ФОТО

В Краматорске Донецкой области от конвоя сбежали российские военнопленные. Они объявлены в розыск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации, экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Сбежали российские пленные в Краматорске - военные. Они не владеют украинским языком и ищут автотранспорт, чтобы двигаться дальше", - отметил он, обнародовав ориентировку.

В ориентировке сообщается, что военнопленные РФ сбежали 14 июля и "могут скрываться в частном секторе в окрестностях Краматорска, намерены завладеть автотранспортом".

Читайте: Личный охранник Путина причастен к побегу Януковича в 2014 году, - Офис Генпрокурора

Сбежали российские военнопленные в Краматорске
Сбежали российские военнопленные в Краматорске

Автор: 

военнопленные (1157) Краматорськ (2343) побег (381) Донецкая область (10230) Краматорский район (465)


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Топ комментарии
+17
Думаю, незнання української у Краматорську не викличе підозри ні в кого з місцевих. Як і типові обличчя. Ці втікачі плавно зіллються з місцевими. Нажаль.
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14.07.2025 14:56 Ответить
+15
Ломброзо був правий.
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14.07.2025 14:51 Ответить
+14
По писках видно типових лауреатів премії Дарвіна. В кретинів був шанс, але кабзон-мати кличе.
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14.07.2025 14:52 Ответить
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Ломброзо був правий.
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14.07.2025 14:51 Ответить
вагнера повтікали. Чи їм дали втекти?
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14.07.2025 14:52 Ответить
Ну пристрелять підорасів, бо вони вже порушили правила які повинні виконувати військовополонені.
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14.07.2025 14:52 Ответить
В полон не брати, а знищити з крайньою упередженістю.
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14.07.2025 14:52 Ответить
Виродків більше в полон не брати! Свій шанс залишитись живими, вони вже вичерпали!
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14.07.2025 14:56 Ответить
По писках видно типових лауреатів премії Дарвіна. В кретинів був шанс, але кабзон-мати кличе.
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14.07.2025 14:52 Ответить
Мєдного тяжко не запримітити
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14.07.2025 14:54 Ответить
Оскопити і ділов то.
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14.07.2025 14:56 Ответить
Думаю, незнання української у Краматорську не викличе підозри ні в кого з місцевих. Як і типові обличчя. Ці втікачі плавно зіллються з місцевими. Нажаль.
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14.07.2025 14:56 Ответить
Якщо це незнання проявиться у розмові, тоді безумовно викличе не те, що підозру, а конкретне таке розуміння, що то не місцевий. Але для цього спеціально треба говорити українською, яку там знають усі, але користується меншість.
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14.07.2025 16:03 Ответить
конвой та командирів - на "нуль", поки не зловлять у три рази більше!
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14.07.2025 14:56 Ответить
І сняться мнє кошмари:
Я на воздушном шарє,
Я на воздушном шарє
Літаю над страной -
Понад лісам з мішкамі,
Над таборами з вишками,
А за колючєй проволокой
Собаки і конвой!
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14.07.2025 15:51 Ответить
Интересно как удалось убежать, какая охрана была, и они что, без наручников были?
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14.07.2025 14:58 Ответить
Теж думаю, що лугандонські виродки, їх не здадуть! Як кажуть на болотах, сваїх нє сдайом! Хоча...
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14.07.2025 15:00 Ответить
Намагалися вплав перетнути кордон з Угорщиною: на Закарпатті затримано чотирьох чоловіків, - ДПСУ. Джерело: https://censor.net/ua/p3563166
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А ці невтекли!!!! Повчиться в ЗЕскотів правильно охоронять!
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14.07.2025 14:59 Ответить
Бо найкращі воїни воюють, чомусь, не на фронті з кацапами, а на західному кордоні з українцями...
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14.07.2025 16:15 Ответить
А трахнути конвой в дупу вони встигли?
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14.07.2025 15:04 Ответить
Гоп стоп, Зоя, кому дала стоя?!
Начальнику конвоя, не вьіходя із строя
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14.07.2025 15:47 Ответить
Напевно Саша Пікалов конвоював?
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14.07.2025 15:05 Ответить
Вже зловили ! Мій поїхав їх приймати ...
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14.07.2025 15:05 Ответить
Хай вб'є
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14.07.2025 15:46 Ответить
Потужні конвоїри 👍
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14.07.2025 15:09 Ответить
вы им водички , оливьешичку , мамкн позвонить , перевязочку делаете , а ВОЛЧАРЫ в лес смотрят !!! сейчас кого то грохнут и на вашей совести новые СМЕРТИ !!! так вам гадам и надо !!! не умеете с ними воевать , не беритесь !!! я б их за сараем ЛОПАТОЙ каждого захххххил !!!(((
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14.07.2025 15:19 Ответить
Що ж це за конвой,може їх спецом відпустили?Ті підари можуть підти на любий злочин в цілях заволодіння автотранспортом.І куди вони будуть "рухатись далі".
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14.07.2025 15:20 Ответить
Зразу видно що охороняли рашистів набагато гірше чим українських ухилянтів охороняє ТЦК
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14.07.2025 15:22 Ответить
А може їх - "прі папиткє у бєгству"(с)?...
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14.07.2025 15:34 Ответить
Все наше нам восполнится,
Вернется нам в отдар,
Пять суток полных, помнится,
Из Остероде в Бродницы
Нас гнал конвой казахов и татар
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14.07.2025 15:45 Ответить
які інтелігентні особи, генофонд сраши
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14.07.2025 16:25 Ответить
 
 