Четверо военнопленных оккупантов сбежали от конвоя в Краматорске, - Андрющенко. ФОТО
В Краматорске Донецкой области от конвоя сбежали российские военнопленные. Они объявлены в розыск.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации, экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Сбежали российские пленные в Краматорске - военные. Они не владеют украинским языком и ищут автотранспорт, чтобы двигаться дальше", - отметил он, обнародовав ориентировку.
В ориентировке сообщается, что военнопленные РФ сбежали 14 июля и "могут скрываться в частном секторе в окрестностях Краматорска, намерены завладеть автотранспортом".
Топ комментарии
+17 Дужан Міхал
показать весь комментарий14.07.2025 14:56 Ответить Ссылка
+15 Jolli Rabbit
показать весь комментарий14.07.2025 14:51 Ответить Ссылка
+14 Luka Lukich #363772
показать весь комментарий14.07.2025 14:52 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я на воздушном шарє,
Я на воздушном шарє
Літаю над страной -
Понад лісам з мішкамі,
Над таборами з вишками,
А за колючєй проволокой
Собаки і конвой!
-------------------------
А ці невтекли!!!! Повчиться в ЗЕскотів правильно охоронять!
Начальнику конвоя, не вьіходя із строя
Вернется нам в отдар,
Пять суток полных, помнится,
Из Остероде в Бродницы
Нас гнал конвой казахов и татар