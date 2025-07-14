Четверо военнопленных оккупантов сбежали от конвоя в Краматорске, - Андрющенко. ФОТО

В Краматорске Донецкой области от конвоя сбежали российские военнопленные. Они объявлены в розыск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации, экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Сбежали российские пленные в Краматорске - военные. Они не владеют украинским языком и ищут автотранспорт, чтобы двигаться дальше", - отметил он, обнародовав ориентировку.

В ориентировке сообщается, что военнопленные РФ сбежали 14 июля и "могут скрываться в частном секторе в окрестностях Краматорска, намерены завладеть автотранспортом".

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