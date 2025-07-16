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Новини Фото Обстріл Краматорська
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Ворог ударив дронами по Краматорську: пошкоджено багатоповерхівки та садок. ФОТО

Вночі 16 липня Краматорськ Донецької області перебував під ударом безпілотників.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

обстріл Краматорська

За його словами, російські війська з використанням 6 БпЛА "Герань-2" завдали ударів по житловому кварталу та промисловій зоні міста.

"Пошкоджено багатоквартирні будинки, садок, дорожню інфраструктуру, господарчі обʼєкти приватного підприємства та складські приміщення.

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За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Остаточні наслідки нічного обстрілу встановлюються, працюють всі відповідні служби. До ліквідації пошкоджень залучені комунальні підприємства на управляючі компані

Автор: 

Краматорськ (724) обстріл (29876) Донецька область (9060) Краматорський район (478)


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