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Новини Вибухи у Кривому Розі Атака шахедів на Кривий Ріг
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РФ атакувала "шахедами" Кривий Ріг. Постраждала жінка (оновлено)

Атака шахедів на Кривий Ріг 17 липня Що відомо

Російські окупанти атакують Кривий Ріг на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

"Вибух від атаки шахеда Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Обережно – ще два на підльоті", - зазначив він.

У Повітряних силах раніше попередили про рух БпЛА на Кривий Ріг.

Глава ОВА повідомив, що ворог атакував Кривий Ріг БпЛА. Всі деталі щодо наслідків уточнюють. 

Згодом очільник області Лисак заявив, що внаслідок атаки БпЛА постраждала 43-річна жінка.

Пожежу, яка виникла внаслідок ударів, рятувальники загасили.

Читайте: Зеленський про нічну атаку: поранено 15 людей, серед них - дитина. У Кривому Розі під ударом енергетична інфраструктура. ФОТОрепортаж

Автор: 

Кривий Ріг (1381) обстріл (29892) Дніпропетровська область (4019) Криворізький район (165)


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на Ло
Так і ти покажи людям правду: реєстрація 17 липня 2025 р.
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17.07.2025 09:29 Відповісти
🤣🤣Ти і в бані до всіх в труси заглядаєш -розміром цікавишся???
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17.07.2025 11:11 Відповісти
Ще три.
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17.07.2025 09:42 Відповісти
Не пиши...це секретна інформація як і пошкодження.
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17.07.2025 09:44 Відповісти
Якщо https://1kr.ua/news-103838.html вілкул пише, то і мені можна.
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17.07.2025 10:16 Відповісти
Самий головний старший заслужений оператор РЛС саша вілкул повідомляє: ще 2 на підльоті.
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17.07.2025 11:26 Відповісти
 
 