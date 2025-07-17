РФ атакувала "шахедами" Кривий Ріг. Постраждала жінка (оновлено)
Російські окупанти атакують Кривий Ріг на Дніпропетровщині.
Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.
"Вибух від атаки шахеда Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Обережно – ще два на підльоті", - зазначив він.
У Повітряних силах раніше попередили про рух БпЛА на Кривий Ріг.
Глава ОВА повідомив, що ворог атакував Кривий Ріг БпЛА. Всі деталі щодо наслідків уточнюють.
Згодом очільник області Лисак заявив, що внаслідок атаки БпЛА постраждала 43-річна жінка.
Пожежу, яка виникла внаслідок ударів, рятувальники загасили.
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