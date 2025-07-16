Зеленський про нічну атаку: поранено 15 людей, серед них - дитина. У Кривому Розі під ударом енергетична інфраструктура. ФОТОрепортаж

Триває ліквідація наслідків нічного російського обстрілу. Під основним ударом перебували Вінниччина, Дніпровщина, Харківщина та Одещина.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Однією з мішеней була, зокрема, енергетична інфраструктура. Зараз максимально стараються все відновити в Кривому Розі, електропостачання буде повернено протягом сьогоднішнього дня. На жаль, поранено 15 людей, серед них одна дитина. Всім надається необхідна медична допомога", - зазначив Зеленський.



















Зеленський подякував кожному, хто ліквідовує наслідки обстрілу, відновлює електропостачання та працює заради наших людей.

"Хочу відзначити воїнів авіації Повітряних сил, армійської авіації, авіації Військово-Морських сил, підрозділів безпілотних систем, зенітних ракетних військ, протиповітряної оборони ВМС, мобільних вогневих груп та підрозділів РЕБ Сил оборони України, завдяки яким збито близько 200 безпілотників, іще понад 140 не досягли своїх цілей.

Росія не змінює свою стратегію, і для ефективної протидії цьому терору нам потрібне системне посилення захисту: більше ППО, більше перехоплювачів, більше рішучості, щоб Росія відчувала нашу відповідь", - зазначив глава держави.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили ракетою та 28 "шахедами" по Кривому Рогу. Там поранено підлітка, він "важкий", також зруйновано промпідприємство. Також зазначалося, що ворог масовано атакував "шахедами" Вінницю. У місті є влучання в об’єкти цивільної і промислової інфраструктури, 4 осіб поранені.

Окрім того, "шахеди" уразили інфраструктурний об’єкт в Ізмаїльському районі на Одещині. Зранку "Шахед" ударив по підприємству у Сумах.

Також наше видання інформувало, що 14 "шахедів" знищено над Черкащиною. Пошкоджено будинки та ЛЕП в Уманському районі. Під масованою атакою дронів перебувала й Кіровоградщина.

За даними Повітряних сил, війська РФ атакували "Іскандером" та 400 дронами: 198 БпЛА збито, 145 - локаційно втрачені.