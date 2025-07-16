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Новини Атака безпілотників
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Зеленський про нічну атаку: поранено 15 людей, серед них - дитина. У Кривому Розі під ударом енергетична інфраструктура. ФОТОрепортаж

Триває ліквідація наслідків нічного російського обстрілу. Під основним ударом перебували Вінниччина, Дніпровщина, Харківщина та Одещина.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Однією з мішеней була, зокрема, енергетична інфраструктура. Зараз максимально стараються все відновити в Кривому Розі, електропостачання буде повернено протягом сьогоднішнього дня. На жаль, поранено 15 людей, серед них одна дитина. Всім надається необхідна медична допомога", - зазначив Зеленський.

наслідки ворожого обстрілу
наслідки ворожого обстрілу
наслідки ворожого обстрілу
наслідки ворожого обстрілу
наслідки ворожого обстрілу
наслідки ворожого обстрілу
наслідки ворожого обстрілу
наслідки ворожого обстрілу
наслідки ворожого обстрілу

Зеленський подякував кожному, хто ліквідовує наслідки обстрілу, відновлює електропостачання та працює заради наших людей.

"Хочу відзначити воїнів авіації Повітряних сил, армійської авіації, авіації Військово-Морських сил, підрозділів безпілотних систем, зенітних ракетних військ, протиповітряної оборони ВМС, мобільних вогневих груп та підрозділів РЕБ Сил оборони України, завдяки яким збито близько 200 безпілотників, іще понад 140 не досягли своїх цілей.

Росія не змінює свою стратегію, і для ефективної протидії цьому терору нам потрібне системне посилення захисту: більше ППО, більше перехоплювачів, більше рішучості, щоб Росія відчувала нашу відповідь", - зазначив глава держави.

Також читайте: Рашисти з артилерії вдарили по Нікополю: загинула жінка, 5 травмованих. ФОТОрепортаж

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили ракетою та 28 "шахедами" по Кривому Рогу. Там поранено підлітка, він "важкий", також зруйновано промпідприємство. Також зазначалося, що ворог масовано атакував "шахедами" Вінницю. У місті є влучання в об’єкти цивільної і промислової інфраструктури, 4 осіб поранені.

Окрім того, "шахеди" уразили інфраструктурний об’єкт в Ізмаїльському районі на Одещині. Зранку "Шахед" ударив по підприємству у Сумах.

Також наше видання інформувало, що 14 "шахедів" знищено над Черкащиною. Пошкоджено будинки та ЛЕП в Уманському районі. Під масованою атакою дронів перебувала й Кіровоградщина.

За даними Повітряних сил, війська РФ атакували "Іскандером" та 400 дронами: 198 БпЛА збито, 145 - локаційно втрачені.

Автор: 

Вінниця (628) Вінницька область (1039) Зеленський Володимир (24753) Кривий Ріг (1377) обстріл (29876) Дніпропетровська область (4012) Вінницький район (27) Криворізький район (160)


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Топ коментарі
+6
Зе - фахівець по триндіжу і грі на роялі.
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16.07.2025 10:57 Відповісти
+6
По Києву не б'ють? зейло дома? Ще й гості приїхали...
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16.07.2025 10:59 Відповісти
+5
А как там шаттлы в Крым и зона отдыха на бывшем минном поле,еще не работают?
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16.07.2025 10:49 Відповісти
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Вирази землякам співчуття знову-плюшевим медведиком...
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16.07.2025 10:34 Відповісти
А как там шаттлы в Крым и зона отдыха на бывшем минном поле,еще не работают?
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16.07.2025 10:49 Відповісти
Зе - фахівець по триндіжу і грі на роялі.
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16.07.2025 10:57 Відповісти
По Києву не б'ють? зейло дома? Ще й гості приїхали...
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16.07.2025 10:59 Відповісти
спасибо! отчёт принят! відповідь найпотужна! ракет нема
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16.07.2025 11:09 Відповісти
Вова *********, чому за чотири роки війни ти досвідчений полководець (Наполеон, царь "300 еврейцев" Леонид Абрамович) не віддав наказ на Малюку чи Буданову на фізичне знищення Пуйла? Тобі мішають домовленості з ним (Оманські)? А скажений Пуйло продовжує методично знищувати Україну і український народ. Скажену собаку пристрілюють. Що тобі ще не зрозуміло?
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16.07.2025 11:14 Відповісти
а перед ким він тоді на пузі повзатиме під час корпоративів в кремлі? ну ти даєш смішний.
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16.07.2025 11:38 Відповісти
Нам треба ,треба посилити і все!Констатація фактів і вся його робота,вечірній гундосий відосик.Результат покажи,лузер!
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16.07.2025 11:35 Відповісти
С этим мудаком вся Украина будет в руинах. Скоро пинчук на своём заде все прочувствует . Нах вы его оставили?
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16.07.2025 11:36 Відповісти
зелені, ви хуже підарів. Так думають на нолі0. Ви скільки пиз...е!!! А нам хотя би пару FPV дали ви ж ,,слуги ,, наші, уроди, .....прийде і ваш час....ох я вам не завідую!!!! Ждіть нас , ,,,слуги,,, наші. !!!!
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16.07.2025 11:40 Відповісти
З підвалу шкрябаєш, страшко ухилянтське
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16.07.2025 11:57 Відповісти
А цікаво, які ж енергетичні сектори сьогодні згорять у кацапів? Невже розподільчі мережі газу, електрики або нафти? Газогони та ЛЕП? Міста входу до Турецького потоку? Отож...
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16.07.2025 11:55 Відповісти
 
 