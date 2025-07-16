Рашисти з артилерії вдарили по Нікополю: загинула жінка, 5 травмованих. ФОТОрепортаж
Російські окупанти вранці завдали артилерійського удару по Нікополю на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинула жінка.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
5 осіб було травмовано.
"Постраждалим надали домедичну допомогу й транспортували до лікарні. Пошкоджена цивільна інфраструктура та житлові багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.
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