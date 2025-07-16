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Рашисти з артилерії вдарили по Нікополю: загинула жінка, 5 травмованих. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вранці завдали артилерійського удару по Нікополю на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинула жінка.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

5 осіб було травмовано.

"Постраждалим надали домедичну допомогу й транспортували до лікарні. Пошкоджена цивільна інфраструктура та житлові багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.

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Обстріл Нікополя 16 липня 2025 року Що відомо про наслідки
Обстріл Нікополя 16 липня 2025 року Що відомо про наслідки
Обстріл Нікополя 16 липня 2025 року Що відомо про наслідки

Автор: 

обстріл (29876) Нікополь (1276) Дніпропетровська область (4012) Нікопольський район (328)


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