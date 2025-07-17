Доба на Харківщині: ворог поцілив по швидкій, постраждали п’ятеро людей. ФОТОрепортаж

Минулої доби Росія обстріляла Харківський та Куп’янський райони. Проти мирного населення застосували керовані авіабомби, артилерію та БпЛА. Пошкоджена та зруйнована цивільна інфраструктура.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у поліції області.

У Купʼянському районі ворог FPV-дроном поцілив в автомобіль швидкої медичної допомоги. Через удар постраждали двоє медичних працівників. Від госпіталізації вони відмовились.

Вранці в місті Куп’янськ знову зазнав ураження автомобіль медиків. Водій швидкої допомоги вигнав авто з гаража та FPV-дрон скинув боєприпас на нього. На щастя, ніхто не постраждав.

Також внаслідок ворожих обстрілів зазнали уражень приватні будинки, господарчі споруди і транспортні засоби громадян. Постраждали п'ятеро місцевих мешканців - троє чоловіків та дві жінки.

У селі Приколотне влучання БпЛА типу "Молния" відбулось в непрацюючу будівлю пожежної частини. Постраждалих немає.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

24 некеровані авіаційні ракети;

2 КАБ;

2 БпЛА типу "Шахед";

7 fpv-дронів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибух пролунав у Кривому Розі: атака "шахедів"









