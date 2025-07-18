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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Сутки в Харьковской области: враг атаковал Изюмский, Чугуевский и Купянский районы, есть пострадавший. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки россияне беспилотниками атаковали Изюмский, Чугуевский и Купянский районы. Также враг применил ракету и КАБы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и в полиции области.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

  • 1 ракета Х-35;
  • 4 КАБ;
  • 4 БпЛА типа "Герань-2";
  • 1 БпЛА типа "Ланцет";
  • 3 БпЛА типа "Молния";
  • 2 fpv-дрона.

В результате атаки вражеских беспилотников на Изюм острую реакцию на стресс получил 22-летний мужчина. В самом городе разрушено админздание.

В Чугуевском районе после ударов БпЛА повреждены 2 общежития, 2 многоэтажных дома, отделение почты, лицей, амбулатория семейной медицины, 4 автомобиля, магазин.

В результате обстрелов Купянского района разрушены дома местных жителей, сельхозпредприятие и электросети, горел автомобиль.

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Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область

Автор: 

Изюм (281) Харьковская область (1297) Изюмский район (104) Купянский район (309) Чугуевский район (176)


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