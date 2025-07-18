Сутки в Харьковской области: враг атаковал Изюмский, Чугуевский и Купянский районы, есть пострадавший. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки россияне беспилотниками атаковали Изюмский, Чугуевский и Купянский районы. Также враг применил ракету и КАБы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и в полиции области.
Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
- 1 ракета Х-35;
- 4 КАБ;
- 4 БпЛА типа "Герань-2";
- 1 БпЛА типа "Ланцет";
- 3 БпЛА типа "Молния";
- 2 fpv-дрона.
В результате атаки вражеских беспилотников на Изюм острую реакцию на стресс получил 22-летний мужчина. В самом городе разрушено админздание.
В Чугуевском районе после ударов БпЛА повреждены 2 общежития, 2 многоэтажных дома, отделение почты, лицей, амбулатория семейной медицины, 4 автомобиля, магазин.
В результате обстрелов Купянского района разрушены дома местных жителей, сельхозпредприятие и электросети, горел автомобиль.
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