Сутки в Харьковской области: враг атаковал Изюмский, Чугуевский и Купянский районы, есть пострадавший. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки россияне беспилотниками атаковали Изюмский, Чугуевский и Купянский районы. Также враг применил ракету и КАБы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и в полиции области.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

1 ракета Х-35;

4 КАБ;

4 БпЛА типа "Герань-2";

1 БпЛА типа "Ланцет";

3 БпЛА типа "Молния";

2 fpv-дрона.

В результате атаки вражеских беспилотников на Изюм острую реакцию на стресс получил 22-летний мужчина. В самом городе разрушено админздание.

В Чугуевском районе после ударов БпЛА повреждены 2 общежития, 2 многоэтажных дома, отделение почты, лицей, амбулатория семейной медицины, 4 автомобиля, магазин.

В результате обстрелов Купянского района разрушены дома местных жителей, сельхозпредприятие и электросети, горел автомобиль.

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