Доба на Харківщині: ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів, зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури. ФОТО
Минулої доби ворог бив по Чугуївському, Ізюмському, Богодухівському, Лозівському та Куп’янському районах. Проти мирного населення росіяни застосували ракети, БпЛА та FPV-дрони. Пошкоджена та зруйнована цивільна інфраструктура.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у поліції області.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 39 некерованих авіаційних ракет;
- 1 БпЛА типу "Шахед";
- 6 БпЛА типу "Герань-2";
- 3 БпЛА типу "Ланцет";
- 2 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп'янському районі пошкоджено господарчу будівлю та житлові будинки ;
- у Ізюмському районі пошкоджено 2 господарчі будівлі (с. Пашкове, с. Андріївка);
- у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, електромережі (с. Леськівка); приватний будинок, трубопровід КП "БогодухівВода" (м. Богодухів);
- у Лозівському районі пошкоджено залізничну колію, тепловоз, приміщення станції (с. Енергетиків); господарчу споруду (с. Вишневе).
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