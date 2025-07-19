Оккупанты ударили дроном по Купянску: три человека получили ранения
19 июля около 09:10 в г. Купянск вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.
В результате атаки трое мужчин в возрасте 45, 59 и 73 лет получили ранения. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.
Транспортное средство повреждено.
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