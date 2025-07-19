Оккупанты ударили дроном по Купянску: три человека получили ранения

19 июля около 09:10 в г. Купянск вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

В результате атаки трое мужчин в возрасте 45, 59 и 73 лет получили ранения. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.

Транспортное средство повреждено.

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