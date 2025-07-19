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Новости Атака дрона по авто на Купянщине
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Оккупанты ударили дроном по Купянску: три человека получили ранения

Атака дроном по автомобилю в Купянске

19 июля около 09:10 в г. Купянск вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

В результате атаки трое мужчин в возрасте 45, 59 и 73 лет получили ранения. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.

Транспортное средство повреждено.

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Автор: 

fvp-дрон (137) Харьковская область (1302) Купянский район (313) Купянск (709)


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