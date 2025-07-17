Россияне почти полностью уничтожили Купянск. В городе остается 1260 человек, - руководитель ГВА Беседин

95% Купянска разрушено или повреждено в результате российских обстрелов. В городе отсутствует водоснабжение после попадания авиабомбы в водопровод.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Ми-Україна" сообщил руководитель Купянской ГВА Андрей Беседин.

"Поддерживаем энергоснабжение там, где это возможно сделать; есть газоснабжение. К сожалению, попаданием КАБ поврежден водопровод и сегодня восстановление требует привлечения тяжелой специализированной техники. Сделать это невозможно, поэтому ждем более безопасного времени, когда это возможно будет сделать, сразу быстро все починим, нормализуем водоснабжение. На сегодня город Купянск - без воды, но, опять же, восстановительные работы не только по водоснабжению, электроснабжению, газоснабжению невозможно сейчас осуществлять. Потому что FPV, дроны на оптоволокне, фактически караулят на обочинах, на крышах домов - любая машина, которая появляется на пути, сразу становится мишенью врага", - отметил он.

Беседин добавил, что, когда россияне не могут оккупировать желаемую часть территории, они ее просто уничтожают. Враг целенаправленно бьет по энергетикам, газовикам, коммунальщикам, скорой помощи, ГСЧС, полиции и обычным людям.

Несмотря на все это в Купянске до сих пор остается 1260 человек, всего в громаде находится более 2200 жителей.

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