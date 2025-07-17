Росіяни майже повністю знищили Куп’янськ. В місті залишається 1260 людей, - керівник МВА Беседін

95% Куп'янська зруйновано або пошкоджено внаслідок російських обстрілів. У місті відсутнє водопостачання після влучання авіабомби у водогін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив керівник Куп'янської МВА Андрій Беседін.

"Підтримуємо енергопостачання, там, де це можливо зробити; є газопостачання. На жаль, влучанням КАБ пошкоджений водогін і сьогодні відновлення потребує залучення важкої спеціалізованої техніки. Зробити це неможливо, тому чекаємо більш безпечного часу, коли це можливо буде зробити, відразу швидко все полагодимо, нормалізуємо водопостачання. На сьогодні місто Куп'янськ без води, але знову ж таки, відновлювальні роботи не тільки по водопостачанню, електропостачанню, газопостачанню неможливо зараз здійснювати. Тому що FPV, дрони на оптоволокні фактично чатують на узбіччях, на дахах будинків - будь-яка автівка, яка з'являється на шляху, вона відразу стає мішенню ворога", - зазначив він.

Беседін додав, що, коли росіяни не можуть окупувати бажану частину території, вони її просто знищують. Ворог цілеспрямовано б'є по енергетиках, газовиках, комунальниках, швидкій допомозі, ДСНС, поліції та звичайних людях.

Попри все це у Куп'янську досі залишається 1260 людей, загалом в громаді перебуває понад 2200 мешканців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ намагається навести понтони через Оскіл для штурму Куп’янська, - ОТУ "Харків"