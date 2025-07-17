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Новини Спроби окупантів переправитися через Оскіл Бої на Куп’янському напрямку
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РФ намагається навести понтони через Оскіл для штурму Куп’янська, - ОТУ "Харків"

Ситуація у Куп’янську станом на 14 липня

Росіяни намагаються створити понтонні переправи через річку Оскіл, щоб перекидати бронетехніку і розширити плацдарм для штурму Куп’янська. 

Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, особливо напружена ситуація у районі Дворічної. Ворог прагне атакувати місто з півночі - по правому березі Осколу. Для цього їм необхідно навести понтони, здатні витримати бронетехніку.

Втім, Сили оборони контролюють ситуацію: українська аеророзвідка виявляє наближення техніки для переправ, після чого по ній відкривається вогонь. На цей момент у ворога немає робочих переправ через річку, наголосив речник.

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Автор: 

Харківська область (1303) Куп’янський район (304) Куп’янськ (829) ОТУ Харків (70)


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Чекаємо, на дієву участь, в обороні Купянська, татарова, єрмака, гетьманцева, з отими, потужними менегерами, з директоратів.ОПУ, слідчих САП, що з обшуками до матерів загиблих Захисників України, вдераються скопом, як на взводний опорний пункт московитів!
Зеленський з стефанчуком, Мівіну собі, уже запарили??
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17.07.2025 11:00 Відповісти
Ну очевидно ж , що то є мостами миру, які сигналізують про наміри закінчити війну. Піс-діл, по американські.
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17.07.2025 11:03 Відповісти
 
 