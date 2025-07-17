РФ намагається навести понтони через Оскіл для штурму Куп’янська, - ОТУ "Харків"

Росіяни намагаються створити понтонні переправи через річку Оскіл, щоб перекидати бронетехніку і розширити плацдарм для штурму Куп’янська.

Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, особливо напружена ситуація у районі Дворічної. Ворог прагне атакувати місто з півночі - по правому березі Осколу. Для цього їм необхідно навести понтони, здатні витримати бронетехніку.

Втім, Сили оборони контролюють ситуацію: українська аеророзвідка виявляє наближення техніки для переправ, після чого по ній відкривається вогонь. На цей момент у ворога немає робочих переправ через річку, наголосив речник.

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