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Новости Попытки оккупантов переправиться через Оскол Бом на Купянском направлении
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РФ пытается навести понтоны через Оскол для штурма Купянска, - ОТГ "Харків"

Ситуация в Купянске по состоянию на 14 июля

Россияне пытаются создать понтонные переправы через реку Оскол, чтобы перебрасывать бронетехнику и расширить плацдарм для штурма Купянска.

Об этом сообщил спикер ОТГ "Харків" Павел Шамшин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По его словам, особенно напряженная ситуация в районе Двуречной. Враг стремится атаковать город с севера - по правому берегу Оскола. Для этого им необходимо навести понтоны, способные выдержать бронетехнику.

Но Силы обороны контролируют ситуацию: украинская аэроразведка обнаруживает приближение техники для переправ, после чего по ней открывается огонь. На данный момент у врага нет рабочих переправ через реку, подчеркнул спикер.

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Автор: 

Харьковская область (1287) Купянский район (304) Купянск (706) ОТГ Харьков (70)


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Чекаємо, на дієву участь, в обороні Купянська, татарова, єрмака, гетьманцева, з отими, потужними менегерами, з директоратів.ОПУ, слідчих САП, що з обшуками до матерів загиблих Захисників України, вдераються скопом, як на взводний опорний пункт московитів!
Зеленський з стефанчуком, Мівіну собі, уже запарили??
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17.07.2025 11:00 Ответить
Ну очевидно ж , що то є мостами миру, які сигналізують про наміри закінчити війну. Піс-діл, по американські.
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17.07.2025 11:03 Ответить
 
 