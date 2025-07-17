РФ пытается навести понтоны через Оскол для штурма Купянска, - ОТГ "Харків"
Россияне пытаются создать понтонные переправы через реку Оскол, чтобы перебрасывать бронетехнику и расширить плацдарм для штурма Купянска.
Об этом сообщил спикер ОТГ "Харків" Павел Шамшин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
По его словам, особенно напряженная ситуация в районе Двуречной. Враг стремится атаковать город с севера - по правому берегу Оскола. Для этого им необходимо навести понтоны, способные выдержать бронетехнику.
Но Силы обороны контролируют ситуацию: украинская аэроразведка обнаруживает приближение техники для переправ, после чего по ней открывается огонь. На данный момент у врага нет рабочих переправ через реку, подчеркнул спикер.
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Зеленський з стефанчуком, Мівіну собі, уже запарили??