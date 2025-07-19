Окупанти вдарили дроном по Куп’янську: три людини дістали поранення

19 липня близько 09:10 у м. Куп’янськ ворожий FPV-дрон поцілив у цивільний автомобіль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

Внаслідок атаки троє чоловіків віком 45, 59 та 73 років дістали поранення. Наразі їм надається необхідна медична допомога.

Транспортний засіб пошкоджено.

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