Чотири людини поранені внаслідок атаки ворожих FPV-дронів на Куп’янський район

Сьогодні, 19 липня, ворог здійснив атаки на Куп’янський район Харківської області із застосуванням FPV-дронів, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Так, у м. Куп’янськ зранку ворожий дрон влучив у легковий автомобіль. Постраждали троє чоловіків 45, 59 і 73 років – дістали легкі поранення. Пошкоджено автомобіль.



У с. Нечволодівка Кіндрашівської громади о 14:00 під час руху на велосипеді 42-річний чоловік потрапив під удар, попередньо FPV-дрона. Унаслідок вибуху він зазнав поранення. Госпіталізований до медичного закладу.

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"Закликаємо жителів прифронтових і прикордонних населених пунктів Харківщини зберегти свої життя, і покинути обстрілювані ворогом території!" - додав голова ОВА.