Ситуація у Куп’янську - надважка, на цьому напрямку залишаються близько 1300 жителів, - ОВА

Із Куп’янського напрямку за минулу добу евакуювали 54 людини, однак ще близько 1300 жителів залишаються, у місті ситуація - надскладна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Єдиних новин" розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У Куп’янську ситуація – надважка. Російські війська безперервно атакують місто fpv-дронами, обстрілюючи будь-який район. Ворог б’є по цивільній інфраструктурі, яку відновлювати наразі неможливо. Відсутнє водопостачання, електроенергія поки є", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за вчора з Куп’янського напрямку евакуювали 54 людини, однак ще близько 1300 жителів залишаються.

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"Закликаємо людей виїжджати, тому що перебувати в Куп'янську – це пряма загроза життю", - додав голова ОВА.

Також наголошується, що у Куп'янському, Ізюмському, Лозівському районах ворог цілеспрямовано обстрілює сільськогосподарську техніку й підпалює поля. Аграрії збирають урожай героїчними зусиллями.

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