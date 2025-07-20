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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Росіяни вдарили з авіації по Куп’янщині: постраждали шість людей. ФОТОрепортаж

Російські війська сьогодні, 20 липня, завдали авіаударів по м. Купʼянськ та с. Старовірівка в Харківській області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, близько 10:50 збройні сили РФ завдали авіаудару по м. Купʼянськ. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Двоє чоловіків дістали поранення, у двох жінок діагностовано гостру стресову реакцію.

Також дивіться: Протягом доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківщини: шість осіб постраждали. ФОТОрепортаж

Атаки на Купʼянщину 20 липня

Орієнтовно в той самий час ворог здійснив серію авіаатак по с. Старовірівка Купʼянського району. За попередніми даними, по населеному пункту завдано удару трьома ФАБ-250 з УМПК з літаків тактичної авіації.

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Пошкоджено щонайменше 15 домоволодінь та будівлю сільської ради. 65-річний чоловік та 25-річна дівчина отримали травми й гострий шок.

Атаки на Купʼянщину 20 липня
Атаки на Купʼянщину 20 липня
Атаки на Купʼянщину 20 липня

Автор: 

обстріл (29947) Харківська область (1325) Куп’янський район (314) Куп’янськ (836) Старовірівка (5)


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