Росіяни вдарили з авіації по Куп’янщині: постраждали шість людей. ФОТОрепортаж
Російські війська сьогодні, 20 липня, завдали авіаударів по м. Купʼянськ та с. Старовірівка в Харківській області, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, близько 10:50 збройні сили РФ завдали авіаудару по м. Купʼянськ. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Двоє чоловіків дістали поранення, у двох жінок діагностовано гостру стресову реакцію.
Орієнтовно в той самий час ворог здійснив серію авіаатак по с. Старовірівка Купʼянського району. За попередніми даними, по населеному пункту завдано удару трьома ФАБ-250 з УМПК з літаків тактичної авіації.
Пошкоджено щонайменше 15 домоволодінь та будівлю сільської ради. 65-річний чоловік та 25-річна дівчина отримали травми й гострий шок.
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