Ворог ударив дронами по Чугуєву: є поранені, пошкоджено щонайменше 10 будинків
20 липня близько 09:48 війська РФ атакували дронами приватний сектор Чугуєва Харківської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню Суспільне Харків повідомив секретар міськради Євген Резченко.
За його словами, внаслідок вибуху, попередньо, є поранені легкої тяжкості. Нині посадовці збирають більше інформації про наслідки російського удару по місту.
Щонайменше 10 будинків пошкоджені внаслідок влучання.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що упродовж доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківщини. Шість осіб постраждали.
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Ирина Параскевич
показати весь коментар20.07.2025 11:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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