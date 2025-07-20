Ворог ударив дронами по Чугуєву: є поранені, пошкоджено щонайменше 10 будинків

20 липня близько 09:48 війська РФ атакували дронами приватний сектор Чугуєва Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню Суспільне Харків повідомив секретар міськради Євген Резченко.

За його словами, внаслідок вибуху, попередньо, є поранені легкої тяжкості. Нині посадовці збирають більше інформації про наслідки російського удару по місту.

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Щонайменше 10 будинків пошкоджені внаслідок влучання.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що упродовж доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківщини. Шість осіб постраждали.