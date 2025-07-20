Протягом доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківщини: шість осіб постраждали. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська атакували п’ять населених пунктів Харківської області, унаслідок обстрілів постраждали шість людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Так, у м. Куп'янськ постраждали чоловіки 45, 59 і 73 років; у с. Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждав 42-річний чоловік; у м. Ізюм постраждали 50-річна і 76-річна жінки.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

17 БпЛА типу "Герань-2";

2 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено 3 вантажні і 4 легкові автомобілі (с. Семенівка);

у Ізюмському районі пошкоджено двоповерховий житловий будинок, неексплуатовану будівлю, автомобіль (м. Ізюм).

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За даними Поліції Харківської області, минулої доби Росія обстріляла Ізюмський, Чугуївський та Куп’янський райони. Проти мирного населення застосували безпілотні літальні апарати різного типу.

Під час нічної атаки по місту Ізюм сталося влучання в житловий двоповерховий будинок, непрацююче підприємство. Постраждали дві жінки 50 і 76 років. Одну з них доставили до лікарні.

У місті Куп’янськ ворожий FPV-дрон атакував цивільну автівку. Поранення склом отримали троє чоловіків 45, 73 та 59 років.

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Ще один ворожий FPV-дрон у селі Нечволодівка Кіндрашівської громади поцілив поруч з велосипедистом. 42-річного чоловіка доставили до лікарні.





Також зазначається, що 19 липня поліцейські здійснили 10 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 15 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 25 656 воєнних злочинів, скоєних на території області.