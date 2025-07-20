В течение суток вражеским ударам подверглись 5 населенных пунктов Харьковской области: шесть человек пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска атаковали пять населенных пунктов Харьковской области, в результате обстрелов пострадали шесть человек.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Так, в г. Купянск пострадали мужчины 45, 59 и 73 лет; в с. Нечволодовка Кондрашевской громады пострадал 42-летний мужчина; в г. Изюм пострадали 50-летняя и 76-летняя женщины.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

17 БпЛА типа "Герань-2";

2 fpv-дрона.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Купянском районе повреждены 3 грузовых и 4 легковых автомобиля (с. Семеновка);

в Изюмском районе повреждены двухэтажный жилой дом, неэксплуатируемое здание, автомобиль (г. Изюм).

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По данным Полиции Харьковской области, за прошедшие сутки Россия обстреляла Изюмский, Чугуевский и Купянский районы. Против мирного населения применили беспилотные летательные аппараты различного типа.

Во время ночной атаки по городу Изюм произошло попадание в жилой двухэтажный дом, неработающее предприятие. Пострадали две женщины 50 и 76 лет. Одну из них доставили в больницу.

В городе Купянск вражеский FPV-дрон атаковал гражданскую машину. Ранения стеклом получили трое мужчин 45, 73 и 59 лет.

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Еще один вражеский FPV-дрон в селе Нечволодовка Кондрашевской громады попал рядом с велосипедистом. 42-летнего мужчину доставили в больницу.





Также отмечается, что 19 июля полицейские осуществили 10 осмотров мест событий и внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по 15 уголовным производствам, связанным с вооруженной агрессией российской федерации.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину следователи Харьковщины внесли в ЕРДР сведения о 25 656 военных преступлениях, совершенных на территории области.