Враг нанес удар дронами по Чугуеву: есть раненые, повреждены по меньшей мере 10 домов
20 июля около 09:48 войска РФ атаковали дронами частный сектор Чугуева Харьковской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом изданию Суспільне Харків сообщил секретарь горсовета Евгений Резченко.
По его словам, в результате взрыва, предварительно, есть раненые легкой тяжести. Сейчас чиновники собирают больше информации о последствиях российского удара по городу.
По меньшей мере 10 домов повреждены в результате попадания.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в течение суток вражеских ударов подверглись 5 населенных пунктов Харьковщины. Шесть человек пострадали
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Ирина Параскевич
показать весь комментарий20.07.2025 11:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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