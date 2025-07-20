Враг нанес удар дронами по Чугуеву: есть раненые, повреждены по меньшей мере 10 домов

20 июля около 09:48 войска РФ атаковали дронами частный сектор Чугуева Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом изданию Суспільне Харків сообщил секретарь горсовета Евгений Резченко.

По его словам, в результате взрыва, предварительно, есть раненые легкой тяжести. Сейчас чиновники собирают больше информации о последствиях российского удара по городу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг ночью ударил по одному из жилых микрорайонов Чугуева, 4 человека получили ранения

По меньшей мере 10 домов повреждены в результате попадания.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в течение суток вражеских ударов подверглись 5 населенных пунктов Харьковщины. Шесть человек пострадали