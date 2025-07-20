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Новости Атака дронов на Харьковщину
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Враг нанес удар дронами по Чугуеву: есть раненые, повреждены по меньшей мере 10 домов

Россияне атаковали Чугуев

20 июля около 09:48 войска РФ атаковали дронами частный сектор Чугуева Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом изданию Суспільне Харків сообщил секретарь горсовета Евгений Резченко.

По его словам, в результате взрыва, предварительно, есть раненые легкой тяжести. Сейчас чиновники собирают больше информации о последствиях российского удара по городу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг ночью ударил по одному из жилых микрорайонов Чугуева, 4 человека получили ранения

По меньшей мере 10 домов повреждены в результате попадания.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в течение суток вражеских ударов подверглись 5 населенных пунктов Харьковщины. Шесть человек пострадали

Автор: 

обстрел (28623) Харьковская область (1307) Чугуевский район (179) Чугуев (18)


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Тварі рашистські! Що б вас всіх знесло тим цунамі. що очікується на камчатці після сьогодніших землетрусів!!!
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20.07.2025 11:32 Ответить
 
 