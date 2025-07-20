Россияне нанесли авиаудар по Купянскому району: пострадали шесть человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска сегодня, 20 июля, нанесли авиаудары по г. Купянск и с. Староверовка в Харьковской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, около 10:50 вооруженные силы РФ нанесли авиаудар по г. Купянск. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Двое мужчин получили ранения, у двух женщин диагностирована острая стрессовая реакция.

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Ориентировочно в то же время враг совершил серию авиаатак по с. Староверовка Купянского района. По предварительным данным, по населенному пункту нанесен удар тремя ФАБ-250 с УМПК с самолетов тактической авиации.

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Повреждены по меньшей мере 15 домовладений и здание сельского совета. 65-летний мужчина и 25-летняя девушка получили травмы и острый шок.





