Активність ворожих ДРГ фіксується довкола Куп’янська, у місті їх немає, - начальник РВА Канашевич

Певна активність диверсійно-розвідувальних груп фіксується у населених пунктах недалеко від Куп’янська на Харківщині, зокрема в Радьківці та селі Мирове.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Суспільного розповів начальник Куп'янської РВА Андрій Канашевич.

"Наразі по місту щодо ДРГ інформації не надходило. Є інформація, що вони довкола Куп'янська, у населених пунктах, що розташовані недалеко від міста - це Радьківка, село Мирове. Це село і є фактично Куп'янськом - там немає навіть кордону між містом і селом Мировим. Там є певна активність цих диверсійно-розвідувальних груп. Нам про це повідомляють. Ми розуміємо, що, враховуючи ті відстані, що є невеликими, то ймовірність така (заходу ДРГ ,— ред.) може бути. Наші Збройні сили стоять, будемо сподіватися, що ворог не зможе просунутися далі жодного метра", - розповів Канашевич.

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За його словами, упродовж останнього тижня з району виїхали понад 200 цивільних, здебільшого це жителі Куп'янської і Кіндрашівської громад.

"Близько 4700 людей залишаються на територіях, що наближені до зони бойових дій. Бачимо, що щодня є заяви на евакуації. Щодня зранку такі заходи здійснюються", - додав він.

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