Росіяни намагаються зайти в Куп’янськ з північного заходу, - DeepState

Ворог намагається з північного заходу увійти у Куп'янськ на Харківщині.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Сили Оборони здійснюють заходи із вибиття штурмових груп кацапів, які по дорозі з Радьківки біля АЗС та з Голубівки в бік приватного сектору, пробують закріпитися.

"Ситуація ускладнюється тим, що противник має великий район проникнення аж до Соболівки. Мета ворога очевидна — розтягнути бойові порядки Сил Оборони України, здійснити вклинення та подальше блокування міста із західного боку", - йдеться в повідомленні.

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