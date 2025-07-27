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Новини Бойові дії на Харківщині
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Росіяни намагаються зайти в Куп’янськ з північного заходу, - DeepState

Бойові дії в районі Куп’янська

Ворог намагається з північного заходу увійти у Куп'янськ на Харківщині.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Сили Оборони здійснюють заходи із вибиття штурмових груп кацапів, які по дорозі з Радьківки біля АЗС та з Голубівки в бік приватного сектору, пробують закріпитися.

"Ситуація ускладнюється тим, що противник має великий район проникнення аж до Соболівки. Мета ворога очевидна — розтягнути бойові порядки Сил Оборони України, здійснити вклинення та подальше блокування міста із західного боку", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Рашисти просунулись біля Вовчанських Хуторів на Харківщині та Яблунівки і Горіхового на Донеччині, - Deepstate. КАРТИ

Автор: 

бойові дії (4347) Харківська область (1367) Куп’янський район (325) Куп’янськ (844) війна в Україні (5411)


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это ещё вчера было понятно, после того как на картах обновилась серая зона возле Мирного. Они не просто пытаются а фактически уже начали заходить, и сразу с трёх направлений, Мирное, Радовка, Голубовка. И выглядит это очень катастрофично. Дай бог, чтобы у них ничего не получилось
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27.07.2025 21:07 Відповісти
москалі давно перетнули річку Оскіл. 2 роки там стояли бригади які не змогли окопатися по річці. Це взагалі
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27.07.2025 21:50 Відповісти
Треба там знищити якомога більше свинособачого кацап'я.
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27.07.2025 21:11 Відповісти
Стас #592531 у нас під особистим контролем і командуванням русні - Зеленського (ZOV) деградація всього: державного управління, дипломатії, кадрової політики, ЗСУ, повітряних сил, і тут ніяк не виключення.
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27.07.2025 21:23 Відповісти
треба частіше казати "бавовна та пиримога " і все так здісниться
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27.07.2025 21:47 Відповісти
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27.07.2025 21:14 Відповісти
Они пытаются сдохнуть и это у них неплохо получается..
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27.07.2025 21:35 Відповісти
 
 