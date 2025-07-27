3 442 9
Росіяни намагаються зайти в Куп’янськ з північного заходу, - DeepState
Ворог намагається з північного заходу увійти у Куп'янськ на Харківщині.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Сили Оборони здійснюють заходи із вибиття штурмових груп кацапів, які по дорозі з Радьківки біля АЗС та з Голубівки в бік приватного сектору, пробують закріпитися.
"Ситуація ускладнюється тим, що противник має великий район проникнення аж до Соболівки. Мета ворога очевидна — розтягнути бойові порядки Сил Оборони України, здійснити вклинення та подальше блокування міста із західного боку", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Карен Делора
показати весь коментар27.07.2025 21:07 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Артем Гурин
показати весь коментар27.07.2025 21:50 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Стас #592531
показати весь коментар27.07.2025 21:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Кіт Яша
показати весь коментар27.07.2025 21:23 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Вячеслав Перов
показати весь коментар27.07.2025 21:47 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Alex G.
показати весь коментар27.07.2025 21:14 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Серый Вовк
показати весь коментар27.07.2025 21:35 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль