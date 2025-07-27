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Новини Оновлення мапи DeepState Бойові дії на Харківщині
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Рашисти просунулись біля Вовчанських Хуторів на Харківщині та Яблунівки і Горіхового на Донеччині, - Deepstate. КАРТИ

Російські загарбники мають просування на Харківщині та Донеччині.

Про це повідомляє моніторинговий паблік DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Вовчанських Хуторів (Харківська обл), Яблунівки та Горіхового (Донецька обл)", - сказано в повідомленні.

мапи

мапи

мапи

Дивіться також: Сили оборони звільнили Кіндратівку на Сумщині, ворог має просування на Харківщині та Донеччині, - Deepstate. КАРТИ

Автор: 

Донецька область (9142) Харківська область (1361) Краматорський район (514) Покровський район (811) Чугуївський район (185) Яблунівка (23) Вовчанські Хутори (3) Горіхове (1) DeepState (210)


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Казли ЗЄльоні !

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показати весь коментар
27.07.2025 01:18 Відповісти
Навіщо? Провести ще один "контрнаступ"?
показати весь коментар
27.07.2025 02:02 Відповісти
 
 