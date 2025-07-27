Рашисти просунулись біля Вовчанських Хуторів на Харківщині та Яблунівки і Горіхового на Донеччині, - Deepstate. КАРТИ
Російські загарбники мають просування на Харківщині та Донеччині.
Про це повідомляє моніторинговий паблік DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Вовчанських Хуторів (Харківська обл), Яблунівки та Горіхового (Донецька обл)", - сказано в повідомленні.
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