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Новини Оновлення мапи DeepState
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Сили оборони звільнили Кіндратівку на Сумщині, ворог має просування на Харківщині та Донеччині, - Deepstate. КАРТИ

Сили оборони України звільнили селище Кіндратівка Сумської області. Росіяни мають просування на Харківщині та Донеччині.

Про це повідомляє моніторинговий паблік DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Мирного (Харківська обл.), Куп'янська, Курдюмівки (Донецька обл.), Воскресенки (Донецька обл.) та Миролюбівки (Донецька обл.)", - йдеться у повідомленні.

карта

карта

карта

карта

карта

карта

Раніше повідомлялося, що бійці 225-го окремого штурмового полку ЗСУ звільнили селище Кіндратівка Хотінської громади на Сумщині. Під час звільнення українські захисники ліквідували комбата російських військ.

Читайте також: ЗСУ звільнили Кіндратівку на Сумщині, у ворога значні втрати, - Deepstate

Автор: 

Сумська область (4061) Донецька область (9135) Харківська область (1351) Бахмутський район (557) Волноваський район (324) Покровський район (808) Сумський район (345) Куп’янський район (322) Воскресенка (4) Миролюбівка (2) Куп’янськ (842) Мирне (4) Курдюмівка (2) Кіндратівка (7) DeepState (207)


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