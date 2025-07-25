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Новини Бої на Сумщині
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ЗСУ звільнили Кіндратівку на Сумщині, у ворога значні втрати, - Deepstate

225 ОШП звільнив Кіндратівку на Сумщині, – Deepstate.

Бійці 225-го окремого штурмового полку ЗСУ звільнили селище Кіндратівка Хотінської громади на Сумщині. Під час звільнення українські захисники ліквідували комбата російських військ.

Про це повідомили у DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Так, підрозділ 225 ОШП завершив зачистку та закріплення в Кіндратівці. Це вже друге село, яке звільнили бійці на Сумщині.

Зазначається, що протягом операції українські підрозділи завдали значних втрат ворогу. Зокрема, ліквідовано батальйон 40-го окремого мотострілецького полку, батальйон 155 ОБрМП, батальйон 30-ї окремої мотострілецької бригади та їхнього комбата.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення штурмової групи із восьми окупантів поблизу села Кіндратівка на Сумщині. ВIДЕО

Аналітики проєкту додали, що російська піхота певний час перебувала в оточенні.

"В першу чергу даний успіх став можливий за рахунок унікальної тактики та підходів, які використовує 225 ОШП. Черговий раз підрозділ продемонстрував, що в нас є ті, хто здатен проводити якісні наступальні дії", - додав DeepState.

Нагадаємо, 22 червня DeepState повідомив, що Сили оборони України вдруге звільнили Андріївку в Сумській області

Дивіться також: Кінологічний підрозділ 225-го окремого штурмового полку відкрив збір коштів на підготовку бойових собак. ВIДЕО

Автор: 

Сумська область (4054) Сумський район (345) Кіндратівка (7) DeepState (207) 225-й окремий штурмовий полк (3)


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Але втратили Кам'янське...
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25.07.2025 22:45 Відповісти
Два кацапські батальйони і комбата закабздонили - дуже добре, молодці, хлопці!
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25.07.2025 22:51 Відповісти
Перепрошую, був неуважний - ТРИ батальйони!!!
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25.07.2025 23:14 Відповісти
Такі новини приємно чути. Дай бог сули і духа воїнам ЗСУ.
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25.07.2025 22:55 Відповісти
українські захисники ліквідували комбата російських військ

Батяня-вомбат - файний трофей!
Голову замовити таксидермісту - і на стінку у вітальні!
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25.07.2025 23:29 Відповісти
Вам би до лікаря....
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25.07.2025 23:53 Відповісти
 
 