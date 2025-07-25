ЗСУ звільнили Кіндратівку на Сумщині, у ворога значні втрати, - Deepstate

Бійці 225-го окремого штурмового полку ЗСУ звільнили селище Кіндратівка Хотінської громади на Сумщині. Під час звільнення українські захисники ліквідували комбата російських військ.

Про це повідомили у DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Так, підрозділ 225 ОШП завершив зачистку та закріплення в Кіндратівці. Це вже друге село, яке звільнили бійці на Сумщині.

Зазначається, що протягом операції українські підрозділи завдали значних втрат ворогу. Зокрема, ліквідовано батальйон 40-го окремого мотострілецького полку, батальйон 155 ОБрМП, батальйон 30-ї окремої мотострілецької бригади та їхнього комбата.

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Аналітики проєкту додали, що російська піхота певний час перебувала в оточенні.

"В першу чергу даний успіх став можливий за рахунок унікальної тактики та підходів, які використовує 225 ОШП. Черговий раз підрозділ продемонстрував, що в нас є ті, хто здатен проводити якісні наступальні дії", - додав DeepState.

Нагадаємо, 22 червня DeepState повідомив, що Сили оборони України вдруге звільнили Андріївку в Сумській області.

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