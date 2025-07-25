ВСУ освободили Кондратовку на Сумщине, у врага значительные потери, - Deepstate

Бойцы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ освободили поселок Кондратовка Хотинской громады на Сумщине. Во время освобождения украинские защитники ликвидировали комбата российских войск.

Об этом сообщили в DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Так, подразделение 225-й ОШП завершило зачистку и закрепление в Кондратовке. Это уже второе село, которое освободили бойцы на Сумщине.

Отмечается, что в течение операции украинские подразделения нанесли значительные потери врагу. В частности, ликвидирован батальон 40-го отдельного мотострелкового полка, батальон 155 ОБрМП, батальон 30-й отдельной мотострелковой бригады и их комбат.

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Аналитики проекта добавили, что российская пехота некоторое время находилась в окружении.

"В первую очередь данный успех стал возможен за счет уникальной тактики и подходов, которые использует 225-й ОШП. Очередной раз подразделение продемонстрировало, что у нас есть те, кто способен проводить качественные наступательные действия", - добавил DeepState.

Напомним, 22 июня DeepState сообщил, что Силы обороны Украины во второй раз освободили Андреевку в Сумской области.

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