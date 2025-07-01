Враг перешел к тактике одиночного передвижения в Сумской области, пытается избегать скоплений, - 103-я бригада ТрО

Российские захватчики перешли к тактике одиночного передвижения. На Сумщине стараются избегать любых скоплений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform, об этом рассказал начальник штаба 103 отдельной бригады территориальной обороны Петр Кушик.

"Могу сказать, что они уже перешли к тактике одиночного передвижения. Потому что двое - это для них уже смертельно, они обнаруживаются и уничтожаются. По одному, ползком, рачком, бочком", - пояснил он.

При этом, по словам Кушика, техники противник на этом направлении почти не использует.

"Пешком. В основном это все происходит пешком. У соседей, знаю, пробуют применять мотоциклы. Также мотоциклы и квадроциклы они применяют для логистики. Но у нас есть на это свой ответ. Мы их ждем... По тем данным, что у нас есть из опроса пленных, они уже по 10 километров, для того, чтобы дойти до передовой и там умереть, они уже идут пешком", - констатирует военный.

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