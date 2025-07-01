Ворог перейшов до тактики поодинокого пересування на Сумщині, намагається уникати скупчень, - 103-тя бригада ТрО

Російські загарбники перейшли до тактики поодинокого пересування. На Сумщині намагаються уникати будь-яких скупчень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform, про це розповів начальник штабу 103 окремої бригади територіальної оборони Петро Кушик.

"Можу сказати, що вони вже перейшли до тактики поодинокого пересування. Тому що двоє - це для них вже смертельно, вони виявляються і знищуються. По одному, повзком, рачком, бочком", - пояснив він.

При цьому, за словами Кушика, техніки противник на цьому напрямку майже не використовує.

"Пішки. В основному це все відбувається пішки. У сусідів, знаю, пробують застосовувати мотоцикли. Також мотоцикли та квадроцикли вони застосовують для логістики. Але у нас є на це своя відповідь. Ми їх чекаємо… За тими даними, що у нас є з опитування полонених, вони вже по 10 кілометрів, для того, щоб дійти до передової і там померти, вони вже йдуть пішки", - констатує військовий.

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